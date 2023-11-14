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35歲辣師誘14歲男學生車震 還在兩人家中多次發生關係

聯合新聞網╱即時報導
(取自谷歌)
(取自谷歌)

美國賓州一名女輔導老師愛上14歲男學生，不顧雙方身分和年齡差異，多次邀男學生車震，甚至還光明正大跑到男學生家中發生關係，事件曝光後已被學校停職。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的舒特（Kelly Ann Schutte）在賓州彭里奇南中學（Pennridge South Middle School）擔任輔導老師。2022年校外教學時，舒特坐在一名14歲的男學生旁邊，從那之後開始，舒特就常常擅用自身職分，要求男學生在上課時到辦公室跟她談話。

兩人用學校的教學數位平台發訊息，後來又轉移到Snapchat聊天，隨後關係也發展成肉體關係。今年（2023）7月時，男學生和舒特在她家中接吻，剛好被舒特的親戚看到。這名親戚生氣地要求男學生離開，受到驚嚇的男學生不知該如何是好，只好打電話要父母來接他，整起事件才曝了光。

據報從6月到7月之間，兩人已經多次發生性關係，包含在老師車上車震、去舒特的家，或是趁父母不在時到男學生家。調查人員深入調查後，在男學生家中找到舒特遺留的耳環，也在兩人手機上找到對話紀錄和照片。

事件曝光後，舒特遭學校停職，並遭指控與學生發生性關係、猥褻16歲以下兒童及傷害未成年人罪（corruption of minors）。由於案件還在受審中，校方不願針對該案做出其他回應，不過校方聲明強調，任何教職員和學生之間的不當關係，校方的立場絕對都是零容忍。

賓州 Snapchat

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