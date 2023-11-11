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衣櫃後藏密室 阿肯色州40歲男囚禁5歲女童被捕

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
阿肯色州一名40歲男子把女童藏在衣櫥內密室，圖為示意圖。（取材自pexels）
阿肯色州一名40歲男子把女童藏在衣櫥內密室，圖為示意圖。（取材自pexels）

阿肯色州（Arkansas）一名男子違法囚禁5歲女童在自家衣櫥，國土安全部（DHS）近日調派警力上門逮人，警方身上隨身攝影機拍下的影像顯示，男子在一個巨大衣櫃內推滿箱子，背後竟暗藏一處密室，而女童就被關在狹小空間內，所幸並未受到傷害；男子事後面臨一系列刑事指控，交保後已被釋放，將於12月出庭。

每日郵報報導，事發於阿肯色州通蒂敦（Tontitown），國土安全部在聯絡不上40歲男子湯普森（John Thompson）後，2日調派警力上門搜索，起初他拒絕開門，稱法官已授予他孩子的監護權，並表示孩子不再屋內，在更多警力趕到後，才承認孩子就在家裡，並帶領警方來到衣櫥。

從攝影畫面可見，穿著工作服，戴著帽子的湯普森打開衣櫥後，移開內部擺放的箱子，結果竟出現一扇木製暗門，打開後驚見一處小隔間，而女童就蜷縮在裏頭。警探基思（Keith Lindley）表示，「當她（女童）出來時，她非常情緒化，而且很害怕。他（湯普森）指示她不要發出聲音或透露她在那裡。」

華盛頓郡監獄管理局稱，湯普森被控干涉兒童監護、一級非法監禁、危害未成年人福利、持有防彈衣和吸毒用具等罪， 3日被羈押在該郡拘留中心，6日繳納5000美元保釋金後獲釋，將於12月4日出庭。而女童則由國土安全部安置。

https://www.youtube.com/watch?v=v3w5qFUc4vg

影音來源：NBC News YouTube

有片／美男衣櫥囚禁女童　警救人驚見暗門後「恐怖密室」

https://news.tvbs.com.tw/world/2297201

TVBS新聞網

https://news.tvbs.com.tw/

阿肯色州一名40歲男子把女童藏在衣櫥內密室。（翻攝自YouTube）
阿肯色州一名40歲男子把女童藏在衣櫥內密室。（翻攝自YouTube）

國土安全部 阿肯色州 監獄

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