華府大熊貓下午飛回成都…離別猝不及防 民眾不捨

（取自YouTube iPanda）

華府 國家動物園 (National Zoo)的三隻大熊貓8日離開美國，下午從杜勒斯國際機場出發，飛往中國，此消息對大華府的多數居民來說非常突然，不少民眾原計畫本周和大熊貓「道別」，但卻無奈錯過。

11月8日，在美國華盛頓史密森學會國家動物園，裝有大熊貓的箱子準備被運往機場。（新華社）

動物園官員8日表示，大熊貓「添添」(Tian Tian)、「美香」(Mei Xiang)、和「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)被裝入專門運送動物的箱子，裡面還有數百磅的竹子，以及牠們喜歡的玩具，牠們將在8日下午1時左右從杜勒斯國際機場(IAD)出發，飛行19個小時前往中國四川成都臥龍大熊貓保護區。

部分華府居民對此消息非常震驚，根據美中協議，華府大熊貓最初定於12月返回中國，上月動物園宣布該行程提前至11月中，有民眾原計畫本周末到動物園「跟大熊貓做最後的道別」，如今表示「沒想到牠們離開得這麼讓人猝不及防」；這也將是自2000年12月美香和添添來到華府以後，國家動物園的大熊貓館首次「空房」。

小奇蹟在2020年8月21日誕生，當時新冠疫情嚴重，牠的到來給許多人帶來希望，因此命名「小奇蹟」。（國家動物園提供）

國家動物園資深官員阿馬拉爾(Bryan Amaral)表示，大熊貓的離去確實帶來很多不捨和悲傷之情，「但回顧過去幾十年，我們在大熊貓的保護和繁殖上也取得卓越成就」，美香和添添在國家動物園生活近23年，這些年中牠們成功孕育了四隻幼崽，2020年8月21日，剛滿22歲的美香又產下小奇蹟，這是國內動物園首次透過冷凍精液人工受精方式成功孕育並順利分娩的案例，美香也創下北美大熊貓產子的最高年齡紀錄。

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