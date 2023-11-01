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西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

世界新聞網何卓賢／即時報導
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)
肇事國籍女司機葉婷已逃回中國。(截取自電視台KIRO 7影片)

一名中國籍女子9月份在西雅圖地區酒駕出車禍，導致坐在副駕駛的男伴當場身亡，她本人卻已逃回中國。由於美中之間缺少引渡條約，警方表示案件前景難料。

西雅圖時報報導，9月30日，26歲的中國籍女子葉婷(Ting Ye，音譯)在大西雅圖地區的貝爾維尤(Bellevue)出車禍。出事地點所屬的金恩縣檢察官辦公室表示，葉婷駕駛著一台2020年款保時捷，當時副駕駛坐著27歲男伴劉亞寶(Yabao Liu，音譯)。葉婷當晚車速超過每小時90英里，並且在凌晨4時左右失控釀車禍，車最終翻轉幾次之後車底朝天停在路邊。坐在副駕駛的劉亞寶因為傷勢過重，當場死亡。

在場的警方和消防人員均表示，從葉婷身上聞到濃重的酒精味；肇事車輛當晚失控前行達幾百英尺，在路上留下到今日仍然明顯的剎車痕跡。

金恩縣檢察官於9日提告葉婷，控以駕車殺人罪(vehicular homicide)，並且提出200萬美元的保釋金，要求她上交護照，並且未經法庭許可的情況下不得離開華盛頓州。

然而，葉婷在10月6日出院，並在三天之後拜託熟人開車載她離開美國，去到了溫哥華，並從溫哥華飛回了中國。當地警方對她發出的拘捕令是在10日，正是她搭機離開的當日。

10月23日本是葉婷的首次出庭日，但是她人已回到中國，故缺席。

警方文件顯示，葉婷和劉亞寶都是在西雅圖工作的中國人，葉婷持有工作簽證。警方問詢葉婷的時候，她拒絕提供有關劉亞寶的信息。警並未公布葉婷工作的公司，但表示正和她公司進行合作推進案件。中國社群媒體盛傳葉婷可能是蘋果公司的工程師，但這一消息未經警方證實。

貝爾維尤警察泰勒(Seth Tyler)表示，由於美中之間缺乏引渡條約，在此案件上他們能做的有限，需要聯邦的幫忙，並且會申請國際刑警組織紅色通緝令(Interpol Red Notice)，跟與美國有引渡條約的國家合作。「如果她離開中國的話，我們就有可能抓捕她。」

中國籍女司機葉婷駕駛保時捷在貝爾維尤出車禍。(截取自電視台KIRO 7影片)
中國籍女司機葉婷駕駛保時捷在貝爾維尤出車禍。(截取自電視台KIRO 7影片)

西雅圖 工作簽證 社群媒體

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