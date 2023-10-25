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美倡議團體：以哈衝突迄今 美反猶事件增約400%

中央社紐約25日綜合外電報導
哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊，引發雙方戰火超過2周以來，美國反猶太主義事件增加約400%。圖為支持巴勒斯坦的示威者在波士頓。（路透）
哈瑪斯10月7日對以色列發動攻擊，引發雙方戰火超過2周以來，美國反猶太主義事件增加約400%。圖為支持巴勒斯坦的示威者在波士頓。（路透）

美國倡議團體「反誹謗聯盟」今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊，引發雙方戰火超過2周以來，美國反猶太主義事件增加約400%。

根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）數據，美國10月7日至23日，反猶事件和前一年相比增加了388%。

反誹謗聯盟極端主義中心（ADL Center on Extremism）指出，初步數據顯示美國通報的312起反猶事件，包括騷擾、破壞和攻擊。

當中約190起和以色列與哈瑪斯之間的戰火有直接關係。

反誹謗聯盟提供的案例包含涉及肢體攻擊、網路暴力訊息（特別是在通訊軟體Telegram頻道），以及反誹謗聯盟發現明示或強力暗示支持哈瑪斯，或支持暴力對待以色列猶太人的集會。

2022年同期，反誹謗聯盟登記了64起美國反猶事件，其中4起和以色列有關。

在以色列和哈瑪斯本月爆發衝突前，美國的反猶事件已經攀升。2022年通報了近3700起，遠比1979年反誹謗聯盟開始追蹤反猶事件以來的任何一年還高。

反誹謗聯盟執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）說：「當以色列爆發衝突，美國和全球的反猶事件隨即升高。」葛林布拉特呼籲當局對猶太社群提供安全保障和支持。

美國司法部表示，正密切監控針對猶太人和穆斯林的日益升高的威脅。美國總統拜登（Joe Biden）則對反猶太主義和伊斯蘭恐懼症表達譴責。

根據以色列官方數據，哈瑪斯10月7日突襲造成以色列逾1400人死亡。加薩當局則表示，截至10月24日止，以色列對加薩走廊的報復性攻擊造成5700多名巴勒斯坦人死亡。

以色列 哈瑪斯 猶太

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