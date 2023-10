美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國國防部在最新發布的中國軍力報告中,檢視北京近年透過軍事演習加大對台脅迫。圖為一艘中國戰艦在福州附近進行軍事演習。(路透)

美國國防部 在最新發布的中國軍力報告中檢視北京 近年透過軍事演習加大對台脅迫,包括模擬封鎖及增加解放軍 機擾台次數等。報告還列出6種可能促使中國對台採取軍事行動的情境。

美國國防部19日發布2023年「有關中華人民共和國的軍事與安全發展」(Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)的報告。美國「新聞周刊」(Newsweek)隔天報導,報告檢視北京近年加大對台脅迫,包括彈道飛彈飛越台灣上空等軍事動作。

北京將台灣視為其中一個紅線,報告列出6種可能促使中國對台採取軍事行動的情境。

第一,正式宣布獨立。「新聞周刊」報導,北京數十年來一直放話,若台灣宣布法理獨立,就會對台發動戰爭,中國於2005年通過「反分裂國家法」,意在反獨促統。

第二,未下定義的台獨傾向。「新聞周刊」分析,台灣當局刻意避開直接宣布獨立,而偏向維持現狀。美國政策也偏好維持現狀的模糊性,自美國1979年與台北斷交、改與北京建交後,華府對雙方各別做出許多承諾,包括認知到北京的一個中國立場、確保台灣有足夠自我防衛。

總統蔡英文2020年接受英國廣播公司(BBC)訪問也說,台灣沒有必要宣布獨立,因為「我們已是獨立國家」。

第三,台灣內部動盪。「新聞周刊」指出,中國已示意,若台灣發生內部動盪,將使用武力因應,雖然中國領導人經常將反統的政治領袖及支持者稱為「分離勢力」,但這當然也包含多數台灣人。台灣於1980年代末期踏上民主化道路後,社會整體和平發展,台灣目前也是全球最安全的國家之一。

第四,台灣取得核子武器。「新聞周刊」分析,台灣目前沒有核武,也沒有證據顯示會追求擁有核武。在中國取得核彈後,台灣曾於1960年代秘密發展核武計畫,1980年代末期被美國發現後,台灣被迫放棄核武。

第五,無限期延後兩岸統一對話。中國國家主席習近平去年10月在中共20大會議上重申,為了「中華民族偉大復興」,兩岸統一是必要且無可避免;美國國務卿布林肯(Antony Blinken)隨後也說,中國已改變對台海現狀的盤算,「決心追求更快統一」。

台灣民意教育基金會8月一項調查顯示,只有11.8%的台灣民眾支持與中國統一,48.9%支持最終的法理獨立,26.9%支持維持現狀。維持現狀也是目前執政的民進黨與主要在野黨國民黨的官方立場。

第六,外國軍隊介入台灣內部事務。台灣國防部去年發布的白皮書將外國軍隊派駐台灣列為可能催化中國侵台的因素之一。

美國政府8月批准提供台灣8000萬美元外國軍事融資後,中國也「嚴正警告」分離分子及外國軍隊,上個月也在台灣周圍舉行軍演。

就在解放軍機持續擾台之際,美國前印太司令本周稍早示警,美國升級海軍及空軍軍備是為了2030年代中期可能發生戰爭做準備,但任何與中國的衝突很可能會在那之前爆發。