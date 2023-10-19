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輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

記者顏伶如／即時報導
美國政府結束疫情緊急狀態之後，新冠用藥價格出現大幅變化。輝瑞藥廠(Pfizer)18日宣布，抗病毒口服藥Paxlovid價格，5天療程在保險給付之前將為1390元。(路透)
美國政府結束疫情緊急狀態之後，新冠用藥價格出現大幅變化。輝瑞藥廠(Pfizer)18日宣布，抗病毒口服藥Paxlovid價格，5天療程在保險給付之前將為1390元。(路透)

美國政府結束疫情緊急狀態之後，新冠用藥價格出現大幅變化。輝瑞藥廠(Pfizer)18日宣布，抗病毒口服藥Paxlovid價格，5天療程在保險給付之前將為1390元。有線電視新聞網(CNN)分析，輝瑞宣布的新價格是美國政府疫情期間向輝瑞採購530元價格的2.6倍。

疫情緊急狀態結束後，政府不再免費為新冠病患提供Paxlovid，民眾必須付費取得。

輝瑞在聲明中說，目前公布的Paxlovid定價不一定是患者最後實際負擔的價格。聲明中表示，輝瑞目前正透過協商，希望取得盡量降低民眾自掏腰包花費的醫療保險協議。

輝瑞表示，對於符合某些資格的病患，輝瑞將在自付款(copay)方面提供協助，讓民眾必須承擔的花費降為零。

衛生部上周指出，紅藍卡(Medicare)、白卡(Medicaid)參加者以及無保民眾，2024年底之前都還可以獲得聯邦政府免費提供Paxlovid，輝瑞則表示，這項計畫將為無保民眾、保險不足(underinsured)民眾延長到2028年。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)分子醫學教授托波爾(Eric Topol)對CNN指出，Paxlovid價格調整彷彿「哄抬物價」(price gouging)。包括托波爾在內的醫師先前紛紛提出警告，Paxlovid價格調漲將對民眾取得藥品形成障礙。

輝瑞表示，Paxlovid新定價是根據藥品為病患、醫療機構、健保系統帶來的價值計算得出，反映出有助於降低染疫住院案例及死亡案例的重要性。

輝瑞 醫療保險 疫情

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