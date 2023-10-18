小型企業署不再積極追討疫情紓困貸款 國會啟動調查

新冠疫情發生初期，聯邦政府2020年推出「經濟傷害災難貸款 」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)，為遭受疫情衝擊的小型商家提供低利紓困 貸款。不過，高達620億元的逾期未還(past-due)紓困貸款，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)從去年4月起不再積極追討，如今遭共和黨 參眾議員展開調查。

華盛頓郵報18日報導，逾期未還紓困款項當中，某些部分可能遭到詐騙，但小型企業署卻停止追討行動。小型企業署內部監督機關今年9月公布報告指出，停止追討不但造成政府虧損，還有違反聯邦法律之虞。共和黨籍眾議院18日立案調查，與共和黨籍參議員聯手要求小型企業署提供資料。

眾院小型企業委員會(House Small Business Committee)共和黨籍主席威廉斯(Roger Williams)率領13名共和黨眾議員在18日發函小型企業署，如果不交出相關資料，恐將面臨傳票。參院小型企業委員會共和黨資深成員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)18日也與6名同僚聯名寫信給小型企業署索取檔案。

根據統計，從2020年推出到2022年5月停止接收新案申請為止，「經濟傷害災難貸款」為小型企業發放的低利貸款累計達3800億元。這項計畫與疫情期間其他紓困方案不同之處在於，國會要求申請「經濟傷害災難貸款」的借款人必須償還貸款。

華盛頓郵報報導，許多借款人後來並未按時償還，小型企業署監察長(Inspector General)在今年3月估計指出，逾期未還超過30天及貸款拖欠(delinquency)累計約620億元，金額恐將持續增加。

報導指出，小型企業署面臨龐大的貸款違約(default)案例，決定對於貸款額度10萬以下的借款人不再積極追討。小型企業署說，計畫向積欠貸款的借款人發函警告，除了要求償款，也說明可能面臨懲處，今後將無法再申請聯邦貸款。但根據華盛頓郵報取得資料，小型企業署後來更改作法，僅將逾期未還及貸款拖欠案例通報給財政部，財政部則可啟動扣薪等強制機制。

小型企業署官員回應表示，根據川普政府訂定決策，追討欠款的能力遭到限縮，不太可能將絕大多數積欠貸款追回。

小型企業署監察長韋爾(Hannibal "Mike" Ware)9月底在檢討報告中指出，小型企業署的作法將對「經濟傷害災難貸款」借款人帶來停止還款的誘因。