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明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

世界新聞網尤昱程／即時報導
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

有名來自越南的國際學生近日在TikTok上分享她兩年前申請大學時發生的烏龍事件，當時的她夢想著能到佛羅里達（Florida）享受陽光明媚的沙灘度過她的大學四年生活，沒想到自己填寫申請的竟是一間位在俄亥俄州（Ohio）名為邁阿密大學（Miami University）的學校。

19歲的杜維拉（Valerie Do，音譯）於10月4日在TikTok上分享了這個荒謬經歷，她提到當時她的腦海中充滿了邁阿密的景象，如原始的沙灘和棕櫚樹環繞的街道，她表示自己在申請大學時甚至不知道俄亥俄州的存在，更別說這所學校實際上並不位於陽光明媚的佛羅里達州。她在TikTok上承認：「我原以為是佛羅里達州的邁阿密，一點頭緒都沒有。」

@dankgiao

Didn’t know ohio was a state lmfao (i’ve never been to the US before college) #internationalstudent #studyabroad #duhocsinh #duhocmy🇺🇲 #studyabroadusa #internationalstudentproblems #miamioh #college #ohio

♬ original sound - Whitney Stone-Steen

杜維拉現在是一名大三學生，她說她在收到錄取通知書時才意識到這所學校位於美國中西部，雖然有些意外，但在得到提供的獎學金以及商業課程的吸引下，她決定前往俄亥俄州就讀。

儘管與預期的有點不一樣，她愛其所擇：「我喜歡我的學校，也喜歡這裡。邁阿密為我提供了我一直在尋找的真正的美國大學生活體驗，就像電影中展示的那樣，而邁阿密提供了我需要的完美體驗。」

許多用戶看完影片後留言表示其他國際學生也曾經犯類似的錯誤，「你不是唯一一個這樣做的人。幾年前，當我在那裡的時候，也有國際學生這樣做！」，「每當我告訴人們我上邁阿密大學時，總是會被開玩笑說去錯學校了。」，「實際上這是一所非常好的學校，但不幸的是它不靠近海灘！」

@dankgiao

Replying to @Hi hopefully this answers your question lol 🤡 #miamiuniversity #miamioh #miamiohio #college #internationalstudent #studyabroadusa #ohio

♬ Circus - Color Clownies

俄亥俄州 TikTok 佛羅里達州

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