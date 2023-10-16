最高法院受理挑戰境外投資稅 原告證詞被爆不符事實

華盛頓州夫妻對前總統川普任內課徵累積境外所得單次稅(one-time tax)提告，指控被迫繳交1萬5000元稅金，最高法院12月5日將聽取口頭辯論。（Getty Images）

華盛頓州夫妻對前總統川普 任內課徵累積境外所得單次稅(one-time tax)提告，指控被迫繳交1萬5000元稅金，最高法院12月5日將聽取口頭辯論。美聯社報導，62歲原告查爾斯‧摩爾(Charles Moore)在宣誓證詞中聲稱，投資印度 公司從來不曾獲得配股、分紅或其他酬庸，因此不應該向國稅局(IRS)另外繳稅，但根據公開資料，摩爾在投資公司擁有董事會信託人頭銜，還曾四度接受公司招待前往印度。

這起訴訟的判決結果涉及民眾或企業的投資是否等要脫手賣出之後，才能根據美國憲法第16修正案面臨課稅。

2017年，共和黨版稅務法案在國會通過後由川普簽署生效，累積境外所得單次稅適用對象包括美國人經營的海外公司，新制上路估計可創造3400億元稅收。摩爾夫妻、美國商會(U.S. Chamber of Commerce)及某些保受派智庫則批評這項措施違反憲法第16修正案。

查爾斯‧摩爾(Charles Moore)與妻子凱薩琳‧摩爾(Kathleen Moore)投資從事機械工具買賣的印度公司基山克拉夫特(KisanKraft)，根據2017年稅法新制要繳稅1萬5000元。摩爾夫妻委託「競爭企業協會」(Competitive Enterprise Institute)提告指出，投資後並未賣出股票，在沒有得到獲利的情況下，不該課稅。

美聯社報導，佛羅里達大學(University of Florida)法學院稅法教授(Mindy Herzfeld)在「稅務記錄」(Tax Notes)研究報告中指出，根據印度政府公開資料，摩爾夫妻指控內容與事實所有出入；摩爾其實不是被動型投資人(passive investor)而已，曾在微軟公司(Microsoft)軟體研發部門工作的他，在基山克拉夫特董事會任職五年。

根據公開紀錄，基山克拉夫特四度招待摩爾前往印度，摩爾除了2006年的4萬元投資，其實還有至少兩筆在基山克拉夫特的其他投資。摩爾原本還要加碼投資25萬元，但這筆款項後來被基山克拉夫特退還，還給摩爾12%利息。摩爾律師委任律師並未回覆美聯社的採訪要求。

密西根大學(University of Michigan)法學院國際稅法專家亞維-尤納(Reuven Avi-Yonah)說，原告在這起案件裡的指控全是謊言。