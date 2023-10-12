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1953挺伊朗政變 CIA首度公開承認過程不民主

中央社杜拜11日綜合外電報導
1951年9月27日，總理穆罕默德·穆薩德赫（Mohammad Mossadegh）騎在開心歡呼的人群肩膀上，站在伊朗議會大廳外的議會廣場，向支持者重申了他的石油國有化觀點。（美聯社）
1951年9月27日，總理穆罕默德·穆薩德赫（Mohammad Mossadegh）騎在開心歡呼的人群肩膀上，站在伊朗議會大廳外的議會廣場，向支持者重申了他的石油國有化觀點。（美聯社）

中央情報局（CIA）披露1979年美國駐伊朗大使館6位外交人員脫逃事件的新細節，同時也首度對其他事情坦承不諱。中情局正式表示，1953年力挺伊朗推翻總理，鞏固國王巴勒維（Mohammad Reza Shah Pahlavi）統治的政變，其實並不民主。

美聯社報導，過去也有美國官員發表類似言論，但中情局在播客（Podcast）節目中所做的披露，是事件發生70年來，首度承認這段許多部分仍被列為機密的歷史。

中情局的總部位於維吉尼亞州朗里（Langley）。這項名為「朗里檔案」（The Langley Files）的播客節目著眼於6位美國外交官脫逃的兩段情節。2位中情局幹員躲在加拿大駐伊朗大使的官邸，假扮成科幻電影工作人員，協助外交官搭機逃離。

這段故事曾被拍成2012年奧斯卡最佳影片「亞果出任務」（Argo），由班艾佛列克（Ben Affleck）自導自演，飾演其中一位中情局幹員，中情局的播客節目首度揭露了另一位幹員的身分。

但這段播客節目還有另一個重點，就是關於1953年伊朗那場政變。身任中情局發言人兼播客主持人特羅辛（Walter Trosin）引述中情局史學家說法指出，中情局史上大部分秘密活動「支持」民選政府，但他提及1953年那場政變說，「但我們應該承認，這是那個規則非常顯著的例外」。

事件發生70年後，那場政變在伊朗仍是熱議話題，今年6月，那場推翻總理莫沙德（Mohammad Mossadegh）的政變70周年時，伊朗強硬派國營電視台還花了數小時討論。

從美國方面來說，中情局插手這場政變，很快就被視為冷戰時期間諜活動的成功，儘管近年來史學家一直在爭論中情局對那場行動的影響力有多大。

伊朗 維吉尼亞州 班艾佛列克

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