新聞周刊：以巴戰火再起讓庫許納中東外交行動面臨檢視

前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)。(路透)

新聞周刊(Newsweek)10日報導，以巴戰火再起，前總統川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)在白宮資深顧問任內推動的中東外交行動，如今面臨檢視，庫許納與沙烏地阿拉伯的關係也引起質疑。

2020年9月，川普政府斡旋下，阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列 簽署「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，以促進以色列與阿拉伯國家外交正常化為發展目標。這項協議主要推手是庫許納，但簽署迄今對於解決以色列與巴勒斯坦衝突實質成效不彰而遭批評，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯(Hamas)7日更對以色列發動突襲，以色列迅速回擊並正式宣戰，區域緊張頓時升高。

庫許納在「亞伯拉罕協議」扮演角色近日在社群媒體成為網友熱議話題，與沙烏地阿拉伯的關係更受矚目。

庫許納2021年卸任公職後6個月，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)擔任主席的主權財富基金(sovereign wealth fund)投資20億給庫許納開設的Affinity Partners私募股權基金(private equity fund)。紐約時報今年3月報導，阿拉伯聯合大公國與卡達各自投資數億元給庫許納的私募股權公司。

庫許納是否拿美國掌握機密情資給沙爾曼，做為取得投資的交換條件，頻頻引起外界聯想，但傳聞遭沙爾曼與庫許納雙雙否認。

拜登2020年競選團隊亞裔輔選小組顧問、政治評論員李林笛(Lindy Li)指出，庫許納分享情資給沙爾曼，庫許納索取機密檔案數量之多，超過所有並非白宮國家安全會議(National Security Council)成員的白宮官員。她指出，庫許納被認為具有國家安全威脅，但職業文官提出警告卻被川普打回票，「對於促進中東和平來說，這是個資格不符的蠢才」。

在社群平台X擁有將近8萬7000名追蹤粉絲的製片人韋伯(Christopher Webb)9日發文寫道：「庫許納在中東從來不曾締造和平，結果卻是得到了滿坑滿谷的現金。」

韋伯表示，庫許納在川普政府主管與中東有關的外交政策，卻沒有外交專長，也沒有適當的機密權限。