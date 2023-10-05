美軍在敘利亞擊落土耳其製無人機 為首度擊落北約飛機
五角大廈表示，5日美軍擊落一架在美國駐敘利亞軍隊附近活動的土耳其製武裝無人機，這是美國首次擊落北約盟國土耳其的飛機。
路透報導，土耳其國防部一名官員表示，美國領導的聯軍所擊落的無人機，不屬於土耳其武裝部隊，但未透露它是誰的財產。
土耳其安全部門消息人士5日表示，上周末安卡拉發生炸彈襲擊後，土耳其國家情報局在敘利亞對庫爾德武裝目標進行打擊。
五角大廈發言人萊德（Pat Ryder）表示，5日上午，有人看到土耳其無人機對距離美軍約1公里的敘利亞哈塞克（Hasakah）進行空襲。
幾小時後，一架美軍F-16在距離美軍基地不到半公里（0.3英里）範圍內擊落這架無人機。萊德對記者說：「沒有跡象表明土耳其故意針對美軍。」
事件發生後，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與土耳其國防部長進行通話，萊德表示通話「富有成果」。
兩名不具名的美國官員對路透表示，在美國多次致電土耳其軍方官員，警告他們正在靠近美國地面部隊的行動後，一架美軍F-16擊落該架土耳其無人機。官員們表示，土耳其無人機據信攜帶武器。
美國官員表示，美軍擊落這架無人機是行使自衛權。目前還沒有美國人員傷亡的報導。
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