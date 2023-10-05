美軍在敘利亞擊落土耳其製無人機 為首度擊落北約飛機

美軍戰機5日擊落一架在美國駐敘利亞軍隊附近活動的土耳其製武裝無人機。(路透)

五角大廈 表示，5日美軍擊落一架在美國駐敘利亞軍隊附近活動的土耳其 製武裝無人機，這是美國首次擊落北約盟國土耳其的飛機。

路透報導，土耳其國防部 一名官員表示，美國領導的聯軍所擊落的無人機，不屬於土耳其武裝部隊，但未透露它是誰的財產。

土耳其安全部門消息人士5日表示，上周末安卡拉發生炸彈襲擊後，土耳其國家情報局在敘利亞對庫爾德武裝目標進行打擊。

五角大廈發言人萊德（Pat Ryder）表示，5日上午，有人看到土耳其無人機對距離美軍約1公里的敘利亞哈塞克（Hasakah）進行空襲。

幾小時後，一架美軍F-16在距離美軍基地不到半公里（0.3英里）範圍內擊落這架無人機。萊德對記者說：「沒有跡象表明土耳其故意針對美軍。」

事件發生後，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與土耳其國防部長進行通話，萊德表示通話「富有成果」。

兩名不具名的美國官員對路透表示，在美國多次致電土耳其軍方官員，警告他們正在靠近美國地面部隊的行動後，一架美軍F-16擊落該架土耳其無人機。官員們表示，土耳其無人機據信攜帶武器。

美國官員表示，美軍擊落這架無人機是行使自衛權。目前還沒有美國人員傷亡的報導。