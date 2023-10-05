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女神卡卡愛犬綁架案 共犯女索懸賞金敗訴

中央社洛杉磯4日綜合外電報導
女神卡卡（Lady Gaga）被判定不必支付50萬美元懸賞金給歸還失竊愛犬的女子。（美聯社）
女神卡卡（Lady Gaga）被判定不必支付50萬美元懸賞金給歸還失竊愛犬的女子。（美聯社）

法官裁定，美國娛樂巨星女神卡卡不必支付50萬美元懸賞金給歸還失竊愛犬的女子。

英國廣播公司（BBC）報導，由於女神卡卡（Lady Gaga）發布尋狗啟事時表示，將不過問理由、無條件提供懸賞金，女子麥布萊德（Jennifer McBride）因而控告女神卡卡索討賞金，外加150萬美元損害賠償。

但法官判決麥布萊德不能索討這筆錢，因為她在本案中被以收受贓物定罪。

麥布萊德辯稱她只是在確認那2隻法國鬥牛犬已平安歸還。她的律師表示，女神卡卡尋回愛犬卻未支付賞金，不僅違反合約而且是詐欺行為。

但法官富傑（Holly J Fujie）本周裁定，麥布萊德「無權要求執行合約，從不法行徑中獲益」。

遛狗員費雪（Ryan Fischer）2021年2月帶著女神卡卡的3頭法國鬥牛犬在洛杉磯好萊塢遛狗時，遭到一夥搶匪開槍擊中胸部，其中2隻狗被歹徒奪走。費雪倖存，但必須切除部分肺部。洛杉磯郡地區檢察官辦公室稱這是「冷酷無情的暴力行徑」。

麥布萊德和其他4人於2021年4月被捕，她遭控是殺人未遂案從犯。

她於去年12月達成認罪協商，以對收受贓物罪行不抗辯，換取撤銷一項刑事罪名。麥布萊德因此被判處兩年緩刑。

女神卡卡 洛杉磯 好萊塢

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