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「穿過住宅房頂」小型飛機俄勒岡州墜毀 2死1重傷

中新社／舊金山4日電

一架小型飛機3日晚在俄勒岡州墜毀，造成2人死亡、1人重傷。

事發地俄勒岡州紐伯格市位於波特蘭市西南方向約40公里處。美聯社稱，美國國家運輸安全委員會調查員埃里克·古鐵雷斯4日在紐伯格舉行的記者會會上表示，涉事的「派珀 PA-44塞米諾爾」小型飛機於3日18時45分左右墜毀。俄勒岡州圖拉丁谷消防救援部門3日在一份新聞稿中說，涉事飛機穿過一戶住宅的房頂，殘骸分佈在住宅內以及後院，涉事建築和飛機都沒有起火。 

消防員最初確認飛機內有兩名乘客，其中一人當場死亡，一名重傷者被直升機送往醫院。隨後，消防員在飛機上又發現一名死者。紐伯格警方表示，兩名死者分別是20歲的飛行學員巴雷特·貝瓦誇和22歲的飛行教練米歇爾·卡瓦洛蒂，重傷者是20歲的艾米麗·赫德。

新聞稿稱，地面上沒有人受傷。被撞住宅內的多人均已安全撤離，當地紅十字會正為該家庭提供幫助。

報道稱，墜機原因尚不清楚，美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會已接手相關調查。古鐵雷斯說，調查人員將調查飛機維護記錄、飛行員記錄和事發時的天氣狀況等。飛機失事報告可能需要18到24個月才能完成並發布。

俄勒岡州 波特 墜機

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