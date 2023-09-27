紐約市在下沉 法拉盛可樂娜公園、拉瓜地亞機場陷最快

美網亞瑟艾許球場與拉瓜地亞機場是紐約沉陷最快的區域。（美聯社）

最新科學研究顯示，紐約市 正在持續下沉，而皇后區法拉盛的草原可樂娜公園的美網球場和拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)，則是全市下沉速度最快的地區。

美國國家航空暨太空總署(NASA)位於加州的噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)與羅格斯大學地球和環境科學系(Rutgers' University Department of Earth and Planetary Sciences)的共同研究指出，紐約市正在以每年約1.6毫米的沉陷速率下沉；此外，藉由合成孔徑雷達(InSAR)和全球導航衛星系統，目前能夠精準確定下沉最快的地區，發現是草原可樂娜公園的亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)和拉瓜地亞機場。

科學研究指出，在2016年到2023年間，位於皇后區的以上兩個區域正在快速下沉。噴射推進實驗室研究員布贊加(Brett Buzzanga)表示，亞瑟艾許球場在興建之初，就因為發現其下方地質容易沉陷，難以承受正常重量的頂棚，因此安裝的是輕型布製頂棚。

除以上兩個區域外，緊隨其後的則是440號高速公路(Highway 440)和78號州際公路(Interstate 78)，它們的下沉的速度也遠遠超過周圍地區。

值得注意的是，「在20世紀30年代和40年代，拉瓜地亞機場周圍地區都是垃圾掩埋場。」布贊加表示，「這種下沉是由冰川均衡調整的地質過程引起的，並非由氣候變化直接導致，但這些地區未來更容易受到由海平面上升引發的洪水 災害影響。」