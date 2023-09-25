我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重量級參議員葛理漢 恐面臨保守派同僚挑戰

胡錫進告訴紐時 美台不要逼中國朝武統台灣方向走

任期「四連霸 」地位不保？ 參議員葛理漢面臨同僚挑戰

記者顏伶如／即時報導
南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)已完成任期四連霸。(美聯社)
南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)已完成任期四連霸。(美聯社)

任期「四連霸」南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)為共和黨中間派，雖曾幾次面臨黨內對手挑戰，但競爭者多半知名度不高。新聞周刊(Newsweek)25日報導，葛里漢現恐遭遇極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)要角、南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)挑戰，2026年選舉時席次能否保住，出現變數。

諾曼接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，證實有意在2026年期中選舉轉換跑道，代表共和黨角逐聯邦參議員。他說，喜歡葛理漢這個人，但不喜歡葛理漢的政策。

諾曼說：「我不懂為什麼他能連任，因為他基本上就是個自由派。過去兩年裡，他的表現又是保守派。所以，我認為應該要有某些改變才是。」

新聞周刊分析，葛理漢席次可能受到諾曼威脅，這個跡象顯示眾議院自由黨團正在積極擴展影響勢力。

諾曼對CNN說，競爭是好事，但對於是否挑戰葛理漢，還沒有做出最後決定。他說，會再評估狀況，「參與政治一天就是一輩子的事，何況是2026年的選舉」。

葛理漢則回應說，目前把重心放在2024年大選，而不是2026年爭取連任時會不會遭逢對手。他對CNN表示：「我現在擔心的是2024年的選舉。我們要保住眾院多數，增加參院席次，贏得白宮。」

葛理漢 南卡羅來納州 共和黨

上一則

達拉斯市長加入共和黨 批民主黨只顧「標榜道德大旗」

下一則

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

延伸閱讀

達拉斯市長加入共和黨 批民主黨只顧「標榜道德大旗」

達拉斯市長加入共和黨 批民主黨只顧「標榜道德大旗」
眾院共和黨再提短期支出法案 盼化解政府關門危機

眾院共和黨再提短期支出法案 盼化解政府關門危機
白宮喊話共和黨 化解內部分歧避免政府停擺

白宮喊話共和黨 化解內部分歧避免政府停擺
共和黨第三場總統辯論11月8日在邁阿密舉行 門檻更高

共和黨第三場總統辯論11月8日在邁阿密舉行 門檻更高

熱門新聞

被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球