任期「四連霸 」地位不保？ 參議員葛理漢面臨同僚挑戰

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)已完成任期四連霸。(美聯社)

任期「四連霸」南卡羅來納州 聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)為共和黨 中間派，雖曾幾次面臨黨內對手挑戰，但競爭者多半知名度不高。新聞周刊(Newsweek)25日報導，葛里漢現恐遭遇極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)要角、南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)挑戰，2026年選舉時席次能否保住，出現變數。

諾曼接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，證實有意在2026年期中選舉轉換跑道，代表共和黨角逐聯邦參議員。他說，喜歡葛理漢這個人，但不喜歡葛理漢的政策。

諾曼說：「我不懂為什麼他能連任，因為他基本上就是個自由派。過去兩年裡，他的表現又是保守派。所以，我認為應該要有某些改變才是。」

新聞周刊分析，葛理漢席次可能受到諾曼威脅，這個跡象顯示眾議院自由黨團正在積極擴展影響勢力。

諾曼對CNN說，競爭是好事，但對於是否挑戰葛理漢，還沒有做出最後決定。他說，會再評估狀況，「參與政治一天就是一輩子的事，何況是2026年的選舉」。

葛理漢則回應說，目前把重心放在2024年大選，而不是2026年爭取連任時會不會遭逢對手。他對CNN表示：「我現在擔心的是2024年的選舉。我們要保住眾院多數，增加參院席次，贏得白宮。」