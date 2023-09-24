我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜走價值150萬佛像 小偷身分動機成謎 監控全錄

馬克宏：召回駐尼日大使並將撤離1500名法軍

將過99歲生日 卡特偕妻驚喜亮相喬治亞州花生節

中央社／喬治亞州平原鎮24日電
卡特與夫人羅莎琳在喬治亞州的平原鎮花生節意外現身。（路透）
卡特與夫人羅莎琳在喬治亞州的平原鎮花生節意外現身。（路透）

非營利性組織卡特中心（Carter Center）在社群網站X平台（前身為推特）貼文說，前總統卡特（Jimmy Carter）與夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）今天在喬治亞州的平原鎮花生節意外現身，讓現場民眾驚喜不已。

美聯社報導，在一段轉發的影片中，可以看到卡特和前第一夫人羅莎琳乘坐一輛黑色休旅車出席這場活動。

卡特中心分享在場民眾拍攝的影片後表示：「卡特夫婦在平原鎮花生節（Plains Peanut Festival）享受了美好一天！而再一周他（卡特）就99歲了。」

自2月以來，高齡98歲的卡特一直在喬治亞州家中接受安寧療護，他將於10月1日迎來99歲生日，而96歲的羅莎琳則罹患了失智症。這對銀髮夫婦今年夏天歡度結婚77週年紀念日，持續翻新自己所創下的「第一夫妻」婚姻最長紀錄。

肯塔基州柯賓市（Corbin）居民艾略特（Reed Elliotte）告訴WALB-TV電視台：「以一個接受安寧療護的人來說他真的很了不起，也硬朗到能在這裡現身。在我看來，他是最堅毅的美國總統之一，也是我最喜歡的一位。」

卡特高齡99歲。（美聯社）
卡特高齡99歲。（美聯社）

喬治亞州 失智 社群網站

上一則

反平權措施 「獎學金」成為下一個目標

延伸閱讀

亞特蘭大槍擊事件3死 疑似針對性犯案 最小死者才17歲

亞特蘭大槍擊事件3死 疑似針對性犯案 最小死者才17歲
芝加哥捷運、公車犯罪率 大幅下降35％

芝加哥捷運、公車犯罪率 大幅下降35％
佛利蒙Ardenwood鐵路博物館火車節 模型、骨董車爭奇鬥豔

佛利蒙Ardenwood鐵路博物館火車節 模型、骨董車爭奇鬥豔
Ardenwood 火車節 模型實物列車爭奇鬥豔

Ardenwood 火車節 模型實物列車爭奇鬥豔

熱門新聞

被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過