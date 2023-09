將過99歲生日 卡特偕妻驚喜亮相喬治亞州花生節

非營利性組織卡特中心(Carter Center)在社群網站 X平台(前身為推特)貼文說,前總統卡特(Jimmy Carter)與夫人羅莎琳(Rosalynn Carter)今天在喬治亞州 的平原鎮花生節意外現身,讓現場民眾驚喜不已。

美聯社報導,在一段轉發的影片中,可以看到卡特和前第一夫人羅莎琳乘坐一輛黑色休旅車出席這場活動。

卡特中心分享在場民眾拍攝的影片後表示:「卡特夫婦在平原鎮花生節(Plains Peanut Festival)享受了美好一天!而再一周他(卡特)就99歲了。」

自2月以來,高齡98歲的卡特一直在喬治亞州家中接受安寧療護,他將於10月1日迎來99歲生日,而96歲的羅莎琳則罹患了失智 症。這對銀髮夫婦今年夏天歡度結婚77週年紀念日,持續翻新自己所創下的「第一夫妻」婚姻最長紀錄。

肯塔基州柯賓市(Corbin)居民艾略特(Reed Elliotte)告訴WALB-TV電視台:「以一個接受安寧療護的人來說他真的很了不起,也硬朗到能在這裡現身。在我看來,他是最堅毅的美國總統之一,也是我最喜歡的一位。」

Can y’all see who is in this car? God Bless Former President Jimmy Carter and Former First Lady Carter for making the #plainspeanutfestival parade this year!!! Happy early birthday to him! #JimmyCarter99 pic.twitter.com/fu3vpQcgsb