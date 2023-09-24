華郵民調 拜登輸川普10個百分點

華盛頓郵報最新全國民調指出，拜登總統落後前總統川普（圖）十個百分點。（Getty Images）

華盛頓郵報24日報導，根據華郵和美國廣播公司（ABC）15日至20日實施的最新全國民調 ，拜登 總統支持度以4成2對5成2，落後明年大選潛在對手、前總統川普 10個百分點。

分析民調結果發現，選民對於拜登在經濟和移民問題的表現不滿日增，而且就華府大舉援助烏克蘭的政策漸生質疑，亦多認為年過八旬的拜登不宜繼續第二任期。

CNN、福斯新聞等機構民調，多指拜登和川普不相上下，華郵坦言本次民調或為異數，但時值選戰開跑，拜登的人氣即使在黨內也堪憂：逾6成民主黨人或親民主黨中間選民傾向希望該黨提名拜登以外人選。

反觀川普在黨內掌握壓倒性支持，5成4的共和黨人和親共和黨中間選民偏愛川普，居次的佛州州長德桑提斯獲1成5支持，該黨其餘擬參選人民調皆未達1成。

拜登近幾周宣傳所謂「拜登經濟學」成績，將失業率低、基礎建設開支、投資氣候變遷應對計畫等指標視為成功證據，但選民對通貨膨脹的擔憂持續。民調顯示，拜登的經濟施政滿意度已降至3成，為任內新低；約3/4美國人認為國家整體經濟「不佳」或「糟糕」，高達9成1民眾對食物價格現況給予負面評價，8成7民眾不滿汽油和能源價格高漲。

除經濟外，拜登的移民政策亦屢受挑戰。

多處邊境社區和部分民主黨執政的州、市傳出求助聲浪下，拜登移民政策出現轉向。

華府上周宣布會提供近50萬名委內瑞拉人暫時工作許可，以緩解移民壓力。拜登在美墨邊境的移民應對，滿意度已從2月的2成8跌至2成3，高達6成2民眾不滿。

上周在白宮會見烏國總統澤倫斯基的拜登，援烏政策也漸受選民質疑。去年4月戰火爆發不久，僅1成4美國人認為美方援烏過多，但據最新民調，執此觀點者已升至4成1；3成1認為當前援烏行動適量，1成8認為不足。

拜登若勝選，2025年初就職時是82歲，若川普勝出就職時為78歲。民調顯示，7成4美國成人認為拜登屆時年紀過大，僅5成認為川普過於年邁。4成8認為兩人皆太老，2成3則稱兩人年紀皆非問題。

川普因涉嫌推翻上屆大選結果等情事，已面臨91項重罪指控；4成美國人認為川普遭不公正迫害，5成3認為他受到正常究責。