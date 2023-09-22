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媒體大亨梅鐸交棒 長子拉克蘭接班恐比父親更右傾

中央社紐約21日綜合外電報導
梅鐸長子拉克蘭(左)獲任命為新聞集團唯一董事長。(路透)
梅鐸長子拉克蘭(左)獲任命為新聞集團唯一董事長。(路透)

新聞集團和福斯公司今天宣布，老闆梅鐸長子拉克蘭獲任命為新聞集團唯一董事長，並且續任福斯公司董事長兼執行長。至此，舉世最具影響力媒體帝國的接班問題暫時告一段落。

路透社報導，除了接掌「華爾街日報」（The Wall Street Journal）、福斯新聞頻道（Fox News）、「太陽報」（The Sun）等在澳洲、美國和英國聲名顯赫新聞品牌之外，拉克蘭（Lachlan Murdoch）也將掌管福斯廣播公司體育台（Fox Sports）和福斯娛樂集團（Fox Entertainment Group）等產業巨擘。

英國倫敦出生的拉克蘭現年52歲，在梅鐸（Rupert Murdoch）6名子女中排行老3，是梅鐸與第2任妻子安娜（Anna）所生，從小就在父親的媒體事業中長大。

拉克蘭接受澳洲廣播公司（ABC）節目「朝代」（Dynasties）訪問時曾經表示，父親每天都會從「紐約郵報」（The New York Post）、「紐約時報」（The New York Times）、「每日新聞」（The Daily News）和華爾街日報找出感興趣的文章，命令他和姐姐、弟弟們朗讀，那是他們每天早晨上校車前的功課。

根據澳洲記者曼寧（Paddy Manning）為拉克蘭代筆的自傳「接班人」（The Successor，暫譯），晚上在家中吸引父親注意力最好的辦法就是跟他談論媒體和政治。隨年紀漸長，拉克蘭暑假會到家族事業打工：替澳洲的「每日鏡報」（Daily Mirror）清理印刷機，或是赴「聖安東尼奧快報」（San Antonio Express-News）當菜鳥記者。

拉克蘭和么弟詹姆斯（James Murdoch）很早就存在競爭關係，根據公開說法，家人之間就連玩「大富翁」遊戲都「很認真，大家都準備使詐」。

拉克蘭和姐姐、弟弟讀達爾頓學校（The Dalton School）、三一學校（Trinity School）等紐約知名私校。他1994年在普林斯頓大學（Princeton University）獲得哲學學位後進入家族事業，在澳洲工作3年後，升任新聞公司（News Limited）董事長。

1999年拉克蘭接手美國印刷業務，並且升任新聞集團（News Corp.）副營運長，負責管理美國電視台集團和出版等資產，包括紐約郵報。許多人認為梅鐸銳意培訓他接班。

詎料拉克蘭2005年突然辭職，這使得梅鐸從一家澳洲報紙打造出的一座全球媒體帝國未來將會由誰當家更引人關注。拉克蘭成立私人投資公司Illyria Pty，收購對象包括澳洲廣播電台網絡。他2015年重返家族事業，與弟弟詹姆斯共同擔任21世紀福斯公司（21st Century Fox）的董事長。

迪士尼公司（Walt Disney）2019年以710億美元併購福斯娛樂事業資產，導致原本浩瀚的梅鐸媒體版圖縮水。新組成的福斯公司（Fox Corp）旗下只有廣播網在內的福斯新聞頻道（Fox News）、福斯廣播公司體育台、福斯財經新聞網（Fox Business Network）等少數資產，由拉克蘭擔任執行董事長和執行長。

而與迪士尼公司的交易結束後，一度被視為父親接班人的詹姆斯便退出新聞集團董事會，與家族媒體帝國切割。

2019年起擔任福斯公司執行長的拉克蘭在串流影音服務強襲有線電視普及率的巨變年代掌管家族媒體事業。儘管如此，福斯新聞頻道收視率大體上居高不下，它在政治傾向保守的美國觀眾之間魅力不減是部分原因。

根據「紐約時報雜誌」（The New York Times Magazine）一篇文章，拉克蘭沒有針對政治公開表態。文章引述長期擔任「澳洲人報」（The Australian）編輯的密契爾（Chris Mitchell）2016年的回憶錄「製造頭條」（Making Headlines，暫譯）內容說，「拉克蘭的保守傾向比任何一位澳洲政治人物都更強烈」，拉克蘭的觀點通常比其父更為右傾。

福斯忠於保守派觀眾的立場在Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）對福斯打官司期間受到熱議。Dominion指控福斯新聞散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。福斯4月以7億8750萬美元與Dominion達成和解。

拉克蘭於和解數週後曾公開表示，作為新聞機構，福斯向來只報導當天具有新聞性的事件，並且再度針對福斯的節目方針作出承諾。

梅鐸以不分軒輊的熱情名留電視、電影和報紙圈，拉克蘭的功過仍在成形之中。在與投資人電話會議討論到支援廣告的串流媒體服務Tubi時，經常讓拉克蘭喜形於色。福斯2020年以4億4000萬美元收購的Tubi，現在巿值來到30億美元。

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