梅鐸交棒 前澳洲總理批他重創世界民主、分裂美國社會

新聞集團（News Corp）和福斯公司（Fox Corp）董事長梅鐸（右）將事業交棒給兒子拉克蘭（左）。圖為父子倆2015年時的合影。(美聯社)

前澳洲 總理滕博爾今天表示，即將退休 的新聞集團（News Corp）和福斯公司（Fox Corp）董事長梅鐸 對民主世界造成「重大損害」，也分裂了美國社會，即使他兒子接棒後，情況也不會好轉。

滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，儘管梅鐸（Rupert Murdoch）宣布辭去龐大媒體集團董事長職務，將權力移交給兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch），但預計這位92歲澳洲出生的媒體大亨依舊是「極具影響力」。

他說：「梅鐸對民主世界，特別是美國，造成巨大的損害。」

滕博爾為前澳洲總理，屬保守派自由黨（Liberal Party）。2018年他遭黨內強硬保守派趕下台，黨內這項策反行動獲得梅鐸旗下媒體的支持。

滕博爾表示，福斯新聞（Fox News）造成美國社會憤怒和分裂。他並指稱福斯新聞「蓄意散布謊言」，包括前美國總統川普2020年大選落敗後，所鼓吹的選舉舞弊論。

滕博爾接受公共廣播機構「澳洲廣播公司」（ABC）採訪時表示，梅鐸的媒體以最高分貝「否認全球暖化事實，並推延解決問題的行動」。

滕博爾說，他認識梅鐸和他兒子拉克蘭很久了。

他說：「我認為梅鐸一直對權力著迷，他對權力著迷程度就像飛蛾撲火一樣。」

滕博爾表示：「我的印象是，拉克蘭在意識形態上比梅鐸更加保守。」

滕博爾說：「我認為（拉克蘭接班後）情況不會有任何好轉，這點是肯定的。」