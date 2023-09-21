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茂宜島百年大榕樹火燒後長出新芽 民喜：是希望

世界新聞網何卓賢／即時報導
拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)
拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)

夏威夷茂宜島拉海納鎮上的150年大榕樹，在當地人和遊客心中都有重要的意義，歷年來許多慶典、節日、重大場合等，以它為背景舉行。但在上個月，一場致命大火肆虐全鎮之後，大榕樹也從綠意青蔥變成死灰沉沉，很多人擔心它活不下來。

但根據夏威夷土地和自然資源局的最新報告，大榕樹在本周正式長出了它災後的第一束綠葉，當局將它描述為「長期恢復的好兆頭」，並歸功於一個月以來貢獻專業和時間幫助大榕樹恢復的林業志願者。

過去幾周以來照顧榕樹的園藝工人伊蒙蒂(Chris Imonti)表示，大火過去的一周之後，他能在土壤裡面找到微生物，看到根部還在成長，並且樹的軀幹內還有綠色組織，這證明樹木「經受了刺激但是還活著。」因此，接下來的幾周，每天都有工人往大榕樹澆灌5000到1萬加侖的水，浸泡榕樹根部，試圖讓它活過來；此外，他們還將燒焦的樹葉和榕樹周邊浸泡在一種叫「堆肥茶(compost tea)」的混合物之中，裡面包含蠕蟲糞便、海洋礦物質和海帶，試圖加速榕樹對營養和礦物質的吸收。澆灌了三次之後，終於見證了新芽的誕生。

來幫忙的志願者表示，他們對樹木重生抱有很大的希望，因為樹本來就對像颶風、野火等的自然災害見慣不怪，有自己的應對機制。

拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)
拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)
拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)
拉海納標誌性大榕樹災後長出第一束新芽。(夏威夷土地和自然資源局)

夏威夷 颶風 茂宜島

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