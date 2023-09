梅鐸以為投票機官司頂多賠5000萬 結果花7億

媒體大亨梅鐸。(美聯社)

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)在9月26日即將出版的爆料新書中寫道,媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)原以為福斯新聞網(Fox News)被投票 機公司「多明尼恩投票系統」以散布選舉陰謀論為由提告誹謗,頂多只須賠償5000萬元,最後卻花了7億8750萬元和解,這起官司讓梅鐸對前總統川普 惱怒不已。

沃爾夫新書「垮台:福斯新聞與梅鐸王國的末日」(The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty)指出,根據多名友人描述,梅鐸2022年冬天在加勒比海聖巴特島(St. Barts)度假時突然發火,旁人以為他因為與名模妻子潔芮霍爾(Jerry Hall)婚姻告吹心情不佳,其實川普才是梅鐸生氣的對象。

2021年3月,「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗並求償16億。這起官司今年4月以7億8750萬元和解。

沃爾夫書中指出,梅鐸原以為這件官司頂多只須賠償5000萬元,結果付出代價遠遠超乎預期。根據友人描述,梅鐸在聖巴特島度假時曾經氣到用力敲桌,導致桌子震動,旁人以為面色凝重的他因為婚姻失敗而心情不好,其實梅鐸是在氣川普。

沃爾夫先前出版的川普爆料著作都曾引起銷售轟動,包括2018年1月的「烈焰與怒火:川普之白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the Trump White House)以及2021年7月的「大獲全勝:川普總統任期的最後幾天」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency)。