梅鐸以為投票機官司頂多賠5000萬 結果花7億

媒體大亨梅鐸。（美聯社）

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)在9月26日即將出版的爆料新書中寫道，媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)原以為福斯新聞網(Fox News)被投票 機公司「多明尼恩投票系統」以散布選舉陰謀論為由提告誹謗，頂多只須賠償5000萬元，最後卻花了7億8750萬元和解，這起官司讓梅鐸對前總統川普 惱怒不已。

沃爾夫新書「垮台：福斯新聞與梅鐸王國的末日」(The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty)指出，根據多名友人描述，梅鐸2022年冬天在加勒比海聖巴特島(St. Barts)度假時突然發火，旁人以為他因為與名模妻子潔芮霍爾(Jerry Hall)婚姻告吹心情不佳，其實川普才是梅鐸生氣的對象。

2021年3月，「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗並求償16億。這起官司今年4月以7億8750萬元和解。

沃爾夫書中指出，梅鐸原以為這件官司頂多只須賠償5000萬元，結果付出代價遠遠超乎預期。根據友人描述，梅鐸在聖巴特島度假時曾經氣到用力敲桌，導致桌子震動，旁人以為面色凝重的他因為婚姻失敗而心情不好，其實梅鐸是在氣川普。

沃爾夫先前出版的川普爆料著作都曾引起銷售轟動，包括2018年1月的「烈焰與怒火：川普之白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the Trump White House)以及2021年7月的「大獲全勝：川普總統任期的最後幾天」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency)。