F-35戰機在南卡失事後竟找不到 美軍公開協尋挨批荒謬

美軍一架F-35戰鬥機17日在南卡羅萊納州失事，飛行員跳傘逃生獲救，戰鬥機墜毀下落不明。美軍F-35示意圖。（路透）

英國衛報報導，美國海軍陸戰隊一架F-35閃電II戰鬥機，於當地時間17日下午2時左右在南卡羅來納州 （South Carolina）北查爾斯頓（North Charleston）上空失事，飛行員跳傘逃生順利獲救，戰鬥機墜毀處下落不明，軍方在社群平台X公開協尋。

軍方表示，根據戰鬥機失蹤位置和軌跡，重點搜索區域為北查爾斯頓以北的莫爾特里湖（Lake Moultrie）和馬里昂湖（Lake Marion）。

南卡執法單位的直升機已加入搜索行動，目前軍方仍在調查飛行員跳傘逃生的原因，而和失事戰鬥機同行的另一架F-35已順利回到查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston）。

軍方搞丟戰鬥機遭到南卡眾議員 梅絲（Nancy Mace）怒斥荒謬，「怎麼會沒有追蹤裝置？然後還公開要求協尋，等民眾找回來歸還嗎？」

本次事故戰機及飛行員隸屬於第501陸戰隊戰鬥機攻擊訓練中隊（Marine Fighter Attack Training Squadron 501），駐點距離南卡大西洋海岸不遠。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）設計生產的F-35，一架要價約8000萬美元。