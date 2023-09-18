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馬斯克抱著兒子 在紐約與土耳其總統厄多安會面

編譯季晶晶／綜合外電
土耳其總統厄多安17日在紐約會見特斯拉執行長馬斯克。馬斯克帶著一個小男孩，據信是他兒子。（取材自X平台）
土耳其總統厄多安17日在紐約會見特斯拉執行長馬斯克。馬斯克帶著一個小男孩，據信是他兒子。（取材自X平台）

赴美國出席聯合國大會的土耳其總統厄多安（Recep Tayyio Erdogan）周日在紐約會見電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk），兩人花了大約45分鐘討論人工智慧和潛在的特斯拉設廠一事。

張貼在社群媒體平台X的相片顯示，馬斯克周日與厄多安會談時，膝上還坐著一個小男孩，據信應該是他的兒子。

兩人會面時機正值包括美國總統拜登在內的多國領袖群集紐約，準備參加聯合國大會。今年出席者也包括烏克蘭總統澤倫斯基，烏國政府仰賴馬斯克的星鏈（Starlink）服務以逐出入侵逾一年前入侵的俄軍。

根據厄多安辦公室表示，厄多安邀請特斯拉到土耳其興建新廠。馬斯克旗下的SpaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，而他想將Starlink服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。

馬斯克5月曾表示可能在年底前拍板決定特斯拉新廠建置地點，在土耳其之前，印度也積極爭取。

人的會面讓厄多安得以鼓吹他的一些雄心抱負，例如明年6月發射首枚通訊衛星Turksat 6A，厄多安聲稱此為重要里程碑，搜集的情報可能供給軍事用途。

厄多安 馬斯克 特斯拉

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