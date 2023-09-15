喬州女遭挨餓虐打死 6宗教團體韓裔成員被捕

喬治亞洲亞特蘭大郊區發生一起疑似凌虐致死命案，警方獲報在一輛汽車後車箱發現一具女性屍體，並循線逮捕涉案的六名「基督戰士」成員。(美聯社)

據美聯社報導，喬治亞洲亞特蘭大 郊區發生一起疑似凌虐致死命案，警方獲報在一輛汽車後車廂發現一具女性屍體，並循線將涉案的六名宗教團體「基督戰士」(Soldiers of Christ)成員加以逮捕，其中一人還是15歲青少年。

喬治亞州 谷內郡(Gwinnett County)警局證實，12日晚間接獲民眾報案，位於杜魯斯市(Duluth)一家韓式水療中心(SPA)停車場停放的一輛汽車後車廂，發現一具女性遺體，警方透露，死者生前飽受飢餓和毆打等凌虐，長達數周之久，體重只剩70磅，法醫研判是因為長期營養不良，導致死亡。

警方表示，該女子年約20至30多歲，剛自南韓移居美國，並於今年夏天加入宗教團體「基督戰士」，不過警方並未公布死者姓名，已聯繫死者家屬辦理後事。

據了解，被捕的六名嫌犯分別是來自蘇瓦尼(Suwanee)的26歲主嫌艾瑞克·玄(Eric Hyun)，以及來自勞倫斯維爾(Lawrenceville)的26歲加沃姆·李(Gawom Lee)；26歲李俊浩(Joon ho Lee，音譯)；22歲李柱賢(Juoon hyum Lee，音譯)；25歲李賢智(Hyun ji Lee，音譯)以及一名15歲青少年，六人皆被控重罪謀殺、非法監禁、篡改證據以及隱瞞他人死亡，還有多項和幫派 有關的罪名。

根據調查，藏匿遺體的汽車是主嫌艾瑞克·玄的座車，他於12日將汽車停在水療中心停車場，然後打電話給一位親戚，請對方來接他，隨後親戚開車將艾瑞克玄送往亞特蘭大地區一家醫院治療和命案無關的外傷，並請親戚為他取回座車的一件私人物品，不料親戚意外在後車廂發現被害人遺體，立即打電話報警。

警方調查後發現主嫌艾瑞克·玄和位於勞倫斯維爾的一棟民宅關係密切，初步研判，犯罪現場就在該民宅地下室。警方已針對民宅展開搜查。

警方15日表示，被捕的六名嫌犯都是「基督戰士」成員，並相信所有涉案嫌犯皆已落網，六名嫌犯被羈押後不得保釋，而警方不會針對該宗教團體展開進一步調查。