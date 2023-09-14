華郵：德桑提斯至少接受6次未公開的金主旅遊招待

角逐共和黨2024年總統初選的佛州州長德桑提斯。(路透)

華盛頓郵報 14日報導，根據飛航紀錄等資料，正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯 ( Ron DeSantis)，2018年底至少六度接受未公開的金主旅遊招待，包括搭乘私人專機、食宿以及打高爾夫球。報導指出，從接受款待的模式可以看出，德桑提斯偏好與富有金主一起享受豪華旅遊與休閒，與德桑提斯主打藍領階層出身、厭惡金錢利益的形象形成明顯對比。

報導指出，德桑提斯接受富有金主的未公開招待，時間點約在2018年州長選舉到2019年1月宣誓就職期間；其中一次出遊搭乘私人專機前往奧古斯塔國家高球俱樂部(Augusta National Golf Club)，專機所有人是房地產開發商胡塞尼(Mori Hosseini)。

報導指出，胡塞尼曾為德桑提斯官邸提供一套高爾夫球模擬器設備，佛州政府的公路交流道施工計畫，讓胡塞尼企業獲得9200萬元聯邦疫情紓困 款。

紀錄顯示，德桑提斯有四次搭乘登記於企業家金主希維克(John Cwik)名下的私人飛機。

華盛頓郵報指出，這些專機與食宿招待都沒有出現在德桑提斯的選舉申報中，至於德桑提斯是否透過其他方式償還招待開銷，目前則無法得知。

競選團隊發言人羅米歐(Andrew Romeo)說，德桑提斯遵守所有規定，但不願透露旅遊開銷如何償還、是否觸犯操守原則及申報規定。

佛羅里達紀律委員會(Florida Ethics Commission)紀錄顯示，德桑提斯州長任內並未申報任何禮物饋贈。委員會共計接到12件關於德桑提斯的投訴，但所有案件後來都遭駁回。華盛頓郵報披露的六次金主招待出遊並不在12件投訴當中。