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美脫口秀名嘴吉米法倫被爆是雙面人 傳經常暴怒痛罵員工

中央社紐約8日綜合外電報導
美國知名節目「吉米A咖秀」主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）。美聯社
美國知名節目「吉米A咖秀」主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）。美聯社

美國知名節目「吉米A咖秀」主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）深受歡迎，但節目員工最近爆料，吉米法倫私底下其實是雙面人，會暴怒痛罵員工，使職場陷入有毒的工作環境。

「時人雜誌」（People Magazine）報導，「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）現職及已離職員工指控，節目上幽默有魅力的主持人吉米法倫在鏡頭下有不同面貌。

2名現職及14名前員工（包括製作人員和辦公室職員）告訴「滾石雜誌」（Rolling Stone），「吉米A咖秀」多年來一直是有毒工作環境，這種消極情緒源於吉米法倫的「反覆無常行為」。

根據「滾石雜誌」報導，數名消息人士指控，吉米法倫有「暴怒」的歷史，在承受壓力時會猛烈抨擊員工，有前節目高級職員霸凌及貶低員工，來賓更衣間通常被稱為「哭泣室」，員工可在那裡發洩壓力。

對於上述指控，吉米法倫已對他的同事道歉。他在視訊會議軟體公司Zoom對工作人員表示：「這很尷尬，我感覺很糟糕。」

吉米法倫指出：「很抱歉，如果我讓你們、你們的家人及朋友感到難堪。我感覺糟到甚至無法形容。」

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