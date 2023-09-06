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嚇阻中國 五角大廈宣布「複製計畫」擴產武器

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嚇阻中國 五角大廈宣布「複製計畫」擴產武器

記者張文馨／華盛頓即時報導
五角大廈將推動「複製」(Replicator)計畫。（美聯社）
五角大廈將推動「複製」(Replicator)計畫。（美聯社）

白宮6日重申美中建構軍事溝通管道的重要性，同日，國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)表示，美國將擴大生產自主武器系統，提升對中國的嚇阻力量，包含面對台海衝突。

希克斯上周在一場活動宣布，五角大廈將推動「複製」(Replicator)計畫，預計花18個月到24個月，在不同的領域打造數千套「自主武器系統」(autonomous weapons system, AWS)，以小型、智能、便宜且大量的武器平台(無人機)，來應對中國的競爭。

希克斯6日在防務新聞(Defense News)舉辦的活動說， 24個月內打造大量自主武器系統，不表示美國對中方的開戰時間表有任何新情報，美中衝突並非迫在眉睫，也非不可避免，「這仍是我們的評估」，「包含在台灣海峽，(美國的)嚇阻力量依然真實強大，比起以往，我們更努力維持這股力量。」

希克斯表示，這項複製計畫將由她與美軍參謀首長聯席會議副主席格雷迪(Christopher Grady)主持，召集各軍種共同討論，以18個月為期制定目標，不會疊床架屋成立新單位，也不需要額外預算，現有國防預算即可支應。

●增產無人機、無人船艦

多數美國媒體報導，五角大廈將增產無人機，華爾街日報(WSJ)獨家報導提到，也可能是美國海軍正在開發的無人船艦。

目前還不清楚複製計畫將大量生產哪些武器項目，希克斯以無人機和成本較低的小型衛星舉例，只要數量夠多、生產成本夠低，就不用擔心被摧毀，破壞或攻擊都會是徒勞的。

●副防長：讓中不敢妄動

希克斯表示，美國的目標是「嚇阻」(deter)，因為競爭不等於衝突，美國必須確保中國高層每天醒來考慮侵略風險時，都會得出「今日不宜」的結論，不只是今日，可預見的未來亦是如此。

希克斯也說，但若侵略到來，美國也必須做好準備；不只是美軍，包含五角大廈、國會和國防產業都要以急迫感和共同目標來採取行動，確保美國可以維護和平，美軍可以應對任何可能狀況，這是對中戰略競爭所必須。

國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)6日在防務新聞另一場活動表示，美中資深官員的對話無法取代防長互動。

●中美軍事溝通又開又關

時任國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月造訪台灣後，北京取消對美國的軍事溝通管道，迄今未恢復。

瑞特納表示，中方因種種政治理由，把對美國的軍事溝通當成電燈開關，一下打開一下關閉。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)6日在外籍記者俱樂部表示，美中正在更密集地往來，美國也願意持續下去，不過雙方迄今仍然沒有軍事溝通管道，這其實是尤為重要的管道之一，尤其是面臨南海和台灣海峽的緊張局勢。

至於缺席20國集團(G20)峰會的中國國家主席習近平是否會在今年11月的亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會場邊會晤拜登總統，柯比並未給出肯定答覆，他重申，拜登總統願意在適當時機與地點會晤習近平。

希克斯 五角大廈 拜登

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