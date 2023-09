SpaceX太空船重返地球 4太空人最期待洗熱水澡

四名太空人 在國際太空站待滿六個月後,4日搭乘太空探索公司(SpaceX )的「飛龍奮進號」(Dragon Endeavour)太空船返地球。

美東時間凌晨12時5分到17分,奮進號劃過墨西哥灣和佛州中部與東北部夜空,呼嘯墜入佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)外海,完成國家航空暨太空總署(NASA)委託的第六次太空站任務。這是奮進號三度支援任務後,第四度前往太空站把人接回地球。

在大西洋「著地」後,任務指揮官波文(Stephen Bowen)感謝太空探索公司從訓練、發射升空、太空補給到「專機」返航這一路的支援。

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Steve, @Astro_Woody, Andrey, and @Astro_Alneyadi! pic.twitter.com/ph27m0wP30