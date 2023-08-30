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六四事件音樂劇 百老匯華裔男星訪中期間突辭演原因不明

中央社紐約30日綜合外電報導
一場關於中國「六四天安門事件」的音樂劇未來幾週將在美國首次演出，但參演的百老匯華裔男星查柯瑞卻在中國巡演期間宣布辭演，沒有告知原因。圖為華裔演員李鴻靈(左)和查柯瑞(右)受邀擔任百老匯新劇「KPOP」主演。(記者張心╱攝影)
一場關於中國「六四天安門事件」的音樂劇未來幾週將在美國首次演出，但參演的百老匯華裔男星查柯瑞卻在中國巡演期間宣布辭演，沒有告知原因。圖為華裔演員李鴻靈(左)和查柯瑞(右)受邀擔任百老匯新劇「KPOP」主演。(記者張心╱攝影)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一場關於中國「六四天安門事件」的音樂劇未來幾週將在美國首次演出，但參演的百老匯華裔男星查柯瑞卻在中國巡演期間宣布辭演，沒有告知原因。

華裔美籍演員查柯瑞（Zachary Noah Piser，音譯）原定在「天安門：新音樂劇」（Tiananmen: A New Musical）擔綱主角，該劇定於10月在亞利桑納州鳳凰城首次演出。

但查柯瑞在25日突然辭演，沒有提出任何理由。他在社群媒體Instagram發表附有簽名的簡短聲明表示：「我已退出天安門音樂劇。」

根據查柯瑞的Instagram貼文及中國官媒報導，當他宣布辭演消息時，他正在中國大都會上海巡演，表演百老匯熱門歌曲。

在中國，關於六四事件的討論會遭到嚴格審查，任何紀念該事件的嘗試都可能招致牢獄之災。在香港，關於六四的紀念活動近期也愈加遭到打壓。

對此，查柯瑞不予置評。他的經紀人布瑞納（Dave Brenner）告訴CNN，是「創意上的差異」導致他退出天安門音樂劇。

這場音樂劇的構思者及創意顧問、六四領袖吾爾開希對此表示「遺憾」。他告訴CNN：「我相信，他退出的原因並非『創意上的差異』，而是因為恐懼。他遭到中國當局施壓。」

吾爾開希指出：「在審查有關天安門事件的訊息30多年後，中國政府今日仍然極其害怕提及他們所犯下的暴行。」

柯瑞 天安門 六四

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