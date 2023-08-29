我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

中央社華盛頓29日專電
邁阿密市市長蘇亞雷斯。（美聯社）
邁阿密市市長蘇亞雷斯。（美聯社）

面對美國前總統川普聲勢不墜，加上自身民調遲遲不見起色，邁阿密市長蘇亞雷斯今天宣布暫停總統競選活動。他也成為共和黨第一位宣布退出黨內初選的參選人。

蘇亞雷斯（Francis Suarez）今天發聲明表示，角逐美國總統職務是他一生最榮耀的一件事之一，雖然決定暫停總統競選活動，但他仍會努力為美國民眾打造一個更美好的國家。

現年45歲的蘇亞雷斯2個月前才表態投入總統選戰，是唯一一位宣布角逐美國總統大位的西語裔參選人，也是加密貨幣的支持者。

不過，從宣布參選開始，蘇亞雷斯的民調一直未見起色，由於未達到共和黨全國委員會（RNC）要求，未能參與福斯新聞頻道（Fox News）23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的首場共和黨總統初選辯論會。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）25日公布的最新民調顯示，首場總統辯論後，未出席的川普（Donald Trump）的支持率高達52%，略高於8月初的47%。

佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）以13%屈居第二，遠遠落後川普。不過民調也顯示，半數關注首場辯論的共和黨受訪者，對德桑提斯的競選持更開放態度。

民調 共和黨 川普

上一則

「一生中絕對要試一次」費城裸體自行車 數百騎士脫光

下一則

為了搶麥當勞糖醋醬爆口角 16歲少女被朋友暗藏利刃刺死

延伸閱讀

一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感

一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感
WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖

WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖
川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審

川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審
梅杜斯要求喬州案移交聯邦法院審理 川普訂9月6日過堂

梅杜斯要求喬州案移交聯邦法院審理 川普訂9月6日過堂

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
北卡大中國留學生齊太磊被控一級謀殺。(擷自ABC11影片)

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

2023-08-29 14:25
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授
北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養