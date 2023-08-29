牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園

天體營參與者的回憶往往都很正面。（Getty Images）

正襟危坐的牧師竟然是美國第一個天體營「陽光公園」的創辦人，有點不可思議是吧？浸信會牧師布恩(Ilsley Boone)1930年代在新澤西州 離大西洋城不遠的松園(Pinelands)裡成立天體運動本部的故事，歷經大蕭條 、1960和70年代的性革命，卻牢牢實實成為美國歷史的精采篇章。

布恩牧師當年在梅斯渡口(Mays Landing)經營「美國日光浴協會」的陽光公園1980年代初關閉，這個社團如今轉型為「美國裸體娛樂協會」，會址搬到佛州迪士尼 樂園附近，提倡旅遊與玩樂。

根據1954年6月號「陽光與健康」雜誌報導，響應天體運動的750戶每年都到陽光公園實踐天體主義。該雜誌1933年創辦時名為「裸體主義者」(The Nudist)，封面就是會員活動的赤身裸體照。這麼光明正大的鏡頭當然不見容於20世紀上半葉的美國「主流」社會，妨礙社會風氣的官司不絕如縷，1958年最高法院裁決，這些天真自然的照片不算猥褻後，才堵住保守派的訴訟衝動。

會員不會主動對外透露自己的「特殊興趣」，但某記者碰巧參加了營區選美賽活動，以裸體皇后當選人家鄉前瞻公園鎮為名，報導這個消息，不久25歲裸體皇后的照片及故事傳遍美國和加拿大，皇后受訪時表示，會員都是「可敬之輩，包括銀行家、醫生和律師等等」。

皇后的女兒琳達‧塞克爾(Linda Secor)回憶說，雖然媽媽很不受家鄉人諒解，一度幾乎精神崩潰，她自己在學校也受排擠、霸凌，如今想來，和爸媽一起在天體營逍遙的那段日子，簡直就像是在伊甸園。

1972至82年時常前往陽光公園裸體放鬆的歐布萊恩(Genie O'Brien)也認為那是「社會裸體主義」很健康、純粹的一面，雖然不乏當時性開放、吸食禁藥、搖滾樂的一面，她對那段日子的回憶很正面，尤其幾百人躺在河邊渡口日光浴的閒適景象，真讓人飄飄欲仙。