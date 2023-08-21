僅剩五隻…「這物種」在茂宜島大火後面臨生存危機

考島懸木雀(Akikiki)體型迷你，毛色特別。(夏威夷土地與自然資源部門)

華盛頓郵報21日報導，考島懸木雀(Akikiki)已經瀕臨絕種，今年稍早統計顯示在夏威夷 群島只剩5隻野生考島懸木雀，動物保護專家擔心，茂宜島 (Maui)大火將讓這種身型迷你的夏威夷本土鳥類面臨更加險峻的生存危機。

茂宜島鳥類保育中心(Maui Bird Conservation Center)負責人珍妮佛‧普瑞柏(Jennifer Pribble)說，保育中心堪稱搶救考島懸木雀的最後努力。

報導指出，茂宜島野火發生後，普瑞柏與工作人員盡力避免火勢延燒到鳥舍，希望讓保育中心裡的考島懸木雀都能安全存活。

事實上，就連抱持最為樂觀態度的鳥類生態研究專家都認為，隨著地球暖化、氣溫上升，帶有鳥類瘧疾的蚊子數量增加並入侵高山地區，考島懸木雀在野外空間的生存能力，恐怕只剩下幾個月。聯邦政府、州政府及非營利組織共同推出的滅蚊計畫，耗資數千萬元，但需要多年時間才有成果，如果實施成功將有助於考島懸木雀生存。

過去十年裡，生物學家與時間賽跑，盡一切所能搶救考島懸木雀與鳥蛋，非營利動保組織「聖地牙哥 野生動物聯盟」(San Diego Zoo Wildlife Alliance)則為考島懸木雀打造有蚊帳的鳥舍，避免遭到蚊蠅叮咬。

「聖地牙哥野生動物聯盟」2018年首次成功孵出考島懸木雀，野火發生前在茂宜島育有34隻考島懸木雀，在夏威夷大島(Big Island)保護園區還育有17隻。

住在茂宜島鳥類保育中心裡的普瑞柏，野火爆發第一時間看到天空被大火染成橘色，與鳥舍僅有一條馬路之隔的森林已經著火，狀況緊急已經來不及撤離鳥舍。她拿起滅火器連忙救火，總共用完四罐滅火器，在鄰居協助下拿水管噴水滅火，所幸後來消防隊趕來。

普瑞柏說，鳥舍遭倒落樹枝損害，所幸所有考島懸木雀都未受傷。她表示，考島懸木雀的生存危機還沒結束，仍在等待有朝一日能自由飛回野外。