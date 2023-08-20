圖輯／喜萊莉釀災 專家：要小心的是水 不是風

喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images) 喜萊莉颶風周日已降為熱帶風暴，但西部周仍可能出現百年一遇的豪雨，內華達、俄勒岡和愛達荷等州有機會打破降雨紀錄，可能爆發致命山洪，民眾需多加注意。 根據西岸時間上午11時的報告，喜萊莉熱帶風暴位於聖地亞哥以南約215哩處，最大持續風速為65哩/小時，並以25哩/小時的速度向西北移動。 颶風中心主任布倫南（Michael Brennan）表示，儘管「喜萊莉」從四級颶風減弱，但人們應該特別注意的是水所帶來的災害，而不是風。 影片來源：YouTube ABC7 News Bay Area 聖地牙哥民眾撐著傘遛狗。(Getty Images) 喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images) 一名穿著雨衣的洛杉磯居民。(Getty Images) 聖地牙哥民眾在為沙包裝沙子準備擋洪。(Getty Images) 喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images) 喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images) 喜萊莉 颶風 熱帶風暴 上一則 前輪懸吊拉桿爆安全疑慮 Nissan召回23萬輛Sentra
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