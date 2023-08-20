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颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

圖輯／喜萊莉釀災 專家：要小心的是水 不是風

世界新聞網王若馨／即時報導
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)

喜萊莉颶風周日已降為熱帶風暴，但西部周仍可能出現百年一遇的豪雨，內華達、俄勒岡和愛達荷等州有機會打破降雨紀錄，可能爆發致命山洪，民眾需多加注意。

根據西岸時間上午11時的報告，喜萊莉熱帶風暴位於聖地亞哥以南約215哩處，最大持續風速為65哩/小時，並以25哩/小時的速度向西北移動。

颶風中心主任布倫南（Michael Brennan）表示，儘管「喜萊莉」從四級颶風減弱，但人們應該特別注意的是水所帶來的災害，而不是風。

影片來源：YouTube ABC7 News Bay Area

聖地牙哥民眾撐著傘遛狗。(Getty Images)
聖地牙哥民眾撐著傘遛狗。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
一名穿著雨衣的洛杉磯居民。(Getty Images)
一名穿著雨衣的洛杉磯居民。(Getty Images)
聖地牙哥民眾在為沙包裝沙子準備擋洪。(Getty Images)
聖地牙哥民眾在為沙包裝沙子準備擋洪。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)
喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)

喜萊莉 颶風 熱帶風暴

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