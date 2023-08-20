圖輯／喜萊莉釀災 專家：要小心的是水 不是風

喜萊莉颶風為洛杉磯南部帶來豪雨。(Getty Images)

喜萊莉颶風 周日已降為熱帶風暴 ，但西部周仍可能出現百年一遇的豪雨，內華達、俄勒岡和愛達荷等州有機會打破降雨紀錄，可能爆發致命山洪，民眾需多加注意。

根據西岸時間上午11時的報告，喜萊莉熱帶風暴位於聖地亞哥以南約215哩處，最大持續風速為65哩/小時，並以25哩/小時的速度向西北移動。

颶風中心主任布倫南（Michael Brennan）表示，儘管「喜萊莉」從四級颶風減弱，但人們應該特別注意的是水所帶來的災害，而不是風。

影片來源：YouTube ABC7 News Bay Area