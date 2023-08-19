熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

達拉斯17日創下華氏109度高溫，打破1951年107度的紀錄。（美聯社）

據美聯社報導，今年熱浪 還沒有結束，而且還在席捲美中和南方各州，達拉斯(Dallas)17日創下華氏109度高溫 ，打破1951年107度的紀錄，而且氣溫持續攀升，預估19日維持在109度，20日直逼110度。

國家氣象局氣象專家布萊德紹(Tom Bradshaw)表示：「目前還看不到有任何緩解跡象，但在8月底，或許在勞工節，氣溫會逐漸降至100度以下，但在9月中旬之前，氣溫仍維持在100度上下。」

另外位於達拉斯以南約90哩的韋科市(Waco)，自7月1日至今創下連續49天無降雨的新紀錄，布萊德紹(Tom Bradshaw)坦言：「沒有跡象顯示這種情況會很快過去，韋科可能創下氣象紀錄史上最乾燥的夏季。」

今年6月以來，歷史性高溫席捲南部各州，包括德州、新墨西哥、亞利桑納以及加州沙漠地區；上個月鳳凰城(Phoenix)連續31天高溫超過110度，打破1974年連續18天高溫記錄。

就連太平洋西北地區也創下高溫紀錄，俄勒岡州波特蘭國際機場(Portland International Airport)14日創下108度高溫紀錄，但是西雅圖(Seattle)卻首次在8月份，連續三天出現67度低溫，締造130年氣象新紀錄。

而且熱浪從南向北蔓延，奧克拉荷馬市(Oklahoma City)最高氣溫達106度，追平1934年紀錄；堪薩斯州托彼卡(Topeka)最高氣溫達108度，直逼1936年109度紀錄。

氣象單位已對路易斯安納、奧克拉荷馬、堪薩斯、密蘇里、阿肯色、肯塔基、明尼蘇達、內布拉斯加、伊利諾伊和愛阿華等州，發布高溫警報。

國家氣象局19日對威斯康辛南部地區發布高溫警報；另外，印第安納因為空氣品質不佳，預估氣溫將逾90多度；芝加哥氣溫也來到95度，超過正常氣溫12度。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，每年約有600至700人因高溫而不幸死亡，賓州州立大學(Penn State University)教授肯尼(W. Larry Kenney)表示：「嬰兒很容易受到極端溫度影響，因為最需要父母協助，才能保持涼爽、補充水分。」並強調：「老人因為身體老化，會越來越難以忍受高溫、高濕的環境。」