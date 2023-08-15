共和黨總統參選人拉馬斯瓦米：美半導體獨立前 中國不應侵台

共和黨總統初選參選人、38歲億萬富豪創業家拉馬斯瓦米。(美聯社)

共和黨總統初選參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)14日表示，若他當選美國總統並在四年內讓美國達成「半導體獨立」後，將不會太在意中國對台灣的威嚇。

紐約郵報報導，印度 裔企業家拉馬斯瓦米日前接受保守派電台主持人休威特(Hugh Hewitt)訪問時表示，「(中國國家主席)習近平 (Xi Jinping)在我們達成半導體獨立之前，不應侵擾台灣，在我第一個任期結束後，我會帶領美國人達成半導體獨立。」

拉馬斯瓦米接著說，「在那之後，我們對台灣的承諾(commitments)，願意協防台灣的承諾，將會改變；在那之後，因為那是基於理性的我方利益，這是實話、事實且可信。」

1949年國共內戰結束以來，北京 向來宣稱台灣屬於中國的一部分，但台灣有其民選政府、貨幣和軍隊。

習近平將兩岸統一視為執政核心目標，且從未放棄武統策略。

華府目前根據「一個中國」政策應對台海議題，承認北京認為台灣主權不明的觀點，並持續以「戰略模糊」(strategic ambiguity)的策略處理台海事務，並與台北保持密切聯繫。

過去70多年來，美國官員以協防策略震懾中方犯台；而今，現年38歲的億萬富豪拉馬斯瓦米則把半導體技術了得的台灣比作「美國重要利益」。

馬斯瓦米告訴休威特說：「我們整體現代生活，仰賴中國東南沿海的一個小島國，如果沒有全球半導體供應鏈，尤其是來自台灣的先進半導體，我們就無法過上現代化的生活。」

休威特提問：「你的意思是『如果在(美國)半導體獨立之前，你會宣戰，不排除攻擊中國本土，而在那之後，(中方)就能統一台灣。你們(中國)等到2029年，就可以動台灣』，是這個意思嗎？」

休威特再次澄清他的問題：「我的意思是，你是指，『我會在2028年後開戰』嗎？」

拉馬斯瓦米說：「休威特，我要選下屆總統，預計在2025年1月20日宣誓就職，所以我現在必須謹言慎行。」

對於中國若在2029年侵台，拉馬斯瓦米是否會開第一槍，以及美國戰勝機率的提問答道：「這要看情況，我認為，現在若考量中國與俄羅斯的軍事結盟，且我們也還沒獲得印度方面的完全承諾，這樣陷入重大衝突很冒險。但就我所知，美國的存亡仍面臨巨大風險。」

休威特後續持續追問拉馬斯瓦米，是否會在短期內就台灣議題對中國畫「紅線」，拉馬斯瓦米毅然決然縮短訪談，並轉移話題討論雙方敲定的訪談時間長短。最終，這場訪談在45分鐘後結束。