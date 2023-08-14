我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國副總統賴清德抵達巴拉圭，出席新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。路透
中華民國副總統賴清德抵達巴拉圭，出席新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。路透

中華民國副總統賴清德過境美國訪問巴拉圭，國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）14日表示，賴清德的過境符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由採取任何情勢升級作為，他說，「我們無意使現狀脫軌」。

美國政府向來強調現狀的重要性，拜登政府官員多次重申，美國政策的承諾與目標是維持台海和平穩定，美國持續恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧。

巴特爾表示，過境不是任何脅迫或挑釁行動的藉口，包含賴清德在內，過去20年來有十多次的副總統過境，均平安順利。

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與印太小組主席金映玉（Young Kim）發表聲明，歡迎賴清德過境美國，提到他們今年4月訪台時會晤賴清德。

聲明指出，台灣是印太區域的民主典範，也是美國的重要夥伴，聲明強調，美國與盟友一道，和台灣站在一起，拓展經濟和國防關係，以確保台海和平穩定及自由開放的印太區域。

賴清德 中華民國 國務院

上一則

喬州法院網站短暫公布針對川普控罪 但很快就下架

下一則

還有1300失蹤 夏威夷州長：每天恐尋獲10至20罹難者

延伸閱讀

賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩
賴清德機上暢談棒球 蕭美琴貼「賴蕭背影照」引討論

賴清德機上暢談棒球 蕭美琴貼「賴蕭背影照」引討論
賴清德紐約看棒球 點評大都會千賀滉大跟大谷一樣強

賴清德紐約看棒球 點評大都會千賀滉大跟大谷一樣強
賴清德過境 美學者：不需要去華盛頓

賴清德過境 美學者：不需要去華盛頓

熱門新聞

在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

2023-08-11 22:11

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多