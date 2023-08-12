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中駐美大使謝鋒手臂受傷見客 稱不慎受傷正穩步恢復

記者黃國樑／即時報導
謝鋒在自己推特發出的推文及中駐美使館的網頁上，都貼出了他與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克合影的照片。 謝鋒推特
謝鋒在自己推特發出的推文及中駐美使館的網頁上，都貼出了他與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克合影的照片。 謝鋒推特

中國駐美大使謝鋒手臂受傷，昨8月11日他社交媒體推特上發文稱，他同美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克（Sudip Parikh）博士就中美科技合作進行了愉快交流。謝鋒表示，多年以來，中美科技方面的合作在兩國乃至世界範圍內拯救了生命，減少出生缺陷，養活了數十億人，保護森林，控制污染等。而科技的流動性，使其變得更加有力。

謝鋒與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克會談。 中駐美使館網...
謝鋒與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克會談。 中駐美使館網站

不過，在這一推文附上的照片中，謝鋒卻是左手以吊帶支撐著，明顯是受傷的情況。這幀照片引發跟隨者的關切，於是他又在今天上午留言回覆網友稱，「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」這一回覆中，謝鋒並沒有說明造成受傷的真正原因。

中國駐美大使館的網站上也發出了他與帕里克見面的訊息，除與推特上相同的那張照片外，還有兩人對桌商談的另一張照片。而這張照片中，他的手臂吊著吊帶也清晰可見。

而在這一留言之前，謝鋒還為了夏威夷茂宜島的火災發了另一個推文說，得知夏威夷茂宜島發生山火，他深感悲痛。他謹向遇難者家屬表示哀悼，向所有受影響的人員表示慰問。他說，他相信夏威夷人民將憑藉堅韌和力量重建家園並早日恢復元氣。我們的心與你同在。

謝鋒 夏威夷 推特

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