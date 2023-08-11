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庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

記者張聲肇／即時報導
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

國會眾院監督委員會主席、共和黨籍眾議員柯默(James Comer)表示，前總統川普女婿、白宮顧問庫許納(Jared Kushner)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，「逾越了倫理界線」。

不過，柯默也不忘把拜登總統兒子杭特的「弊案」牽扯進來討論。他說，庫許納讓阿拉伯王公貴族投資他的公司鉅額金錢，離職固然不能當作藉口，但拜登父子的財務糾葛更嚴重，而且發生在「拜登擔任副總統時，還親自飛到有關國家」。

柯默10日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，回應共和黨總統參選人、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)的說法。克利斯蒂說，庫許納還在白宮任職期間，就常往中東跑，「川普家族行騙已有多年」。

柯默說，「我一直不客氣指出，庫許納的作為踰越了倫理界線，就如克利斯蒂所說，那是他離開公職後的事，當然，這不能當作藉口，」但比起仍在任期間就替兒子「牽線」的拜登，他認為後者更嚴重。

柯默領導的國會委員會調查杭特拜登不遺餘力，有人作證說，杭特利用拜登的權勢做生意，但委員會找不出拜登犯罪的證據。

庫許納任職白宮顧問期間，代表川普政府和阿拉伯王儲沙爾曼見面，美國調查斷定，殘殺華盛頓郵報記者卡舒吉的命令，就是沙爾曼下的。

柯默說，調查杭特拜登的「終極目的」是改變華府權力運作的模式，讓大家不得藉家族成員的位高權重謀取私利。

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