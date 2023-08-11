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美、伊朗達成非正式協議 涵蓋換囚、克制核計畫

編譯高詣軒／即時報導
美國和伊朗近年因核計畫問題關係緊張；圖為伊朗國防部5月釋出「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈發射的畫面。（美聯社）
美國和伊朗近年因核計畫問題關係緊張；圖為伊朗國防部5月釋出「柯蘭沙爾-4」（Khorramshahr-4）飛彈發射的畫面。（美聯社）

紐約時報10日報導分析，美國和伊朗達成的換囚協議，可望改善兩國外交合作前景，推進拜登政府欲遏制伊朗核飛彈計畫的長期目標。據美方官員透露，其實兩國今年早已達成非正式協議，伊朗同意克制核計畫，並減少敘利亞和伊拉克境內親伊朗民兵對美軍的侵擾，藉此避免被美方嚴厲報復，而換囚協議亦是其中一環。

華府智庫華盛頓近東政策研究所研究員羅姆（Henry Rome）認為，美伊均期盼今年底前重回正式的核談判，換囚協議是關係緩和的重要進展。伊朗官媒報導指稱，該協議是其總統萊希領導的保守派政府外交勝利。

對競選連任的拜登而言，伊朗核計畫近年來持續擴張，如何遏止成為當務之急，以免演變為中東危機，迫使美軍或以色列攻擊伊朗核設施。

這項換囚協議的時間點，正值多位美方官員透露美伊似乎正遵守一項非正式協議。今年稍早，美伊曾在同屬中東國家的阿曼間接會談。美方雖否認會後曾達成核協議，但多國知情官員提到，美伊談妥的非正式協議包含伊朗提煉濃縮鈾的純度不高於60%，也不能夠以做為德黑蘭代理人的民兵，對其鄰國境內的美國駐軍發動重大攻擊。伊方似乎有持續遵守，以免美方報復。

以色列國防官員表示，該協議還涵蓋雙方在阿曼達成的廣泛共識，談成的內容似正獲得落實，一位美軍高官就說，近幾周敘利亞和伊拉克的親伊朗民兵，對美軍的侵擾減緩。伊朗雖仍提供無人機予俄羅斯攻擊烏克蘭，但以色列官員透露，伊方並未滿足俄方希望的所有援助。

羅姆分析，明年美國大選前，美伊應該皆無意尋求一項正式的核協議。主因是拜登顧忌伊朗議題敏感，恐在美國國內帶來政治紛擾。伊朗則擔憂美國前總統川普重返白宮，與拜登達成的協議又將前功盡棄。去年恢復伊朗核協議談判失敗的一大原因，就是華府不能保證未來換黨執政，美方不會再棄約。

如此透過非正式協議方式和伊朗斡旋，也讓拜登得以迴避國會阻力，尤其甚至部分民主黨議員，都不放心在政治或經濟上對伊朗讓步，遑論共和黨人士。

不過，前述進展能否導向更廣泛的協議，外界認為挑戰不小。多名分析師認為，不應過度期待美伊未來的外交進展，畢竟換囚協議未必導向雙方更重大的外交突破。

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