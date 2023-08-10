誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

現年14歲、擁有逾350萬追蹤者的網紅Lil Tay，在短短兩天內透過網路及媒體，戲劇性的「死而復生」，具有一半白人與一半華人 血統的她，到底有著什麼樣的背景？

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Lil Tay在2018年起在社交媒體上引起關注，主要是因為她以9歲的稚齡，卻經常口出穢言、行為脫序，而且滿手鈔票炫富；她頻繁使用辱罵黑人、貶低女性的髒字，還說：「X，我比你們所有人都有錢。」

在某段影片裡，她拿著一根麵包，裝成在哈草的模樣說，「我比你們這些人都要有錢，而且我名下有五套房子」。

她的不羈使她成為網路的獵奇話題，更讓許多人疑惑及擔憂，Lil Tay的父母扮演什麼樣的角色？

Lil Tay(左)與其母安琪拉‧田(Angela Tian)上CBS專訪。(擷自CBS Good Morning America影片)

Lil Tay與她的家人似乎有著依賴又緊繃的複雜關係，家庭成員也因故相互指控。

「今日野獸報」(The Daily Beast)報導，她的母親安琪拉‧田(Angela Tian)自稱在中國出生成長、擁有復旦大學碩士學位，曾任職於統計局，2002年移民溫哥華。

她曾是房地產 經紀人，不過在Lil Tay走紅後，溫哥華當地媒體踢爆Lil Tay炫富的影片，是在未經許可的情況下，擅自使用安琪拉‧田老闆的名車拍攝，影片中的豪宅其實是該公司銷售的房屋；因此她在任職六個月後，就離開了該房地產公司。

Lil Tay的父親霍普(Christopher Hope)是一名律師，據稱在安琪拉‧田要帶Lil Tay搬往洛杉磯 時，兩人發生了衝突；霍普與安琪拉‧田為了女兒的監護權對簿公堂，他表示不願看到女兒變成社交媒體上那個模樣。

然而，Lil Tay的母親與哥哥指控霍普是為了錢；這個說法被霍普強烈否認。

Lil Tay同母異父的哥哥傑森‧田(Jason Tian)，在本次風波中也被謠傳身故，比lil Tay年長七歲的他同樣具有爭議性，曾有一則影片流出，顯示Lil Tay似乎是在哥哥的指導下，表演出叛逆粗暴的言行。

傑森‧田在2021年還為妹妹創立了一個募款網頁，表示Lil Tay需要籌措打官司的錢，才能擺脫她「父親與繼母的虐待」，這個網頁目前募得了約1萬7000元。

ABC電視台曾在她9歲時專訪她與她媽媽，Lil Tay表示，這一切都是出於自願，沒有人強迫她；當記者撥放一則她在Instagram上的影片，影片中她邊哭邊說：「我只是想讓我媽以我為榮，你們卻都恨我…。」Lil Tay回應記者：「那是當時，現在我已經快樂多了。」

影片來源：YouTube Good Morning America

五年前，Lil Tay突然將她的Instagram清空，在Insagram與YouTube只留下一句話：「幫助我」。

之後大家聽到的，僅有她的帳號被駭，以及撫養權、受虐的相關指控與官司；Lil Tay在網路的洪流中快速銷聲匿跡，直到她的死訊與澄清新聞，讓她再次成為了頭條人物。