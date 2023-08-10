圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(Getty Images) 夏威夷茂宜島（Maui）的官員今天表示，當地野火造成的死亡人數上升至36人，有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼，宛如劫後世界，航拍圖顯示出小鎮受損情況。 拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(截取自Air Maui Helicopter Tours/KITV) 拉海納鎮的臨海街(Front Street)上有一顆標誌性的榕樹，雖然仍屹立不倒，但也遭到了野火的摧殘，已無綠意。(Getty Images) 茂宜島基黑(Kihei)，野火在9日晚徹夜焚燒。(美聯社) 10日，經歷徹夜野火焚燒之後的茂宜島拉海納鎮，建築通通被燒到只斷壁殘垣，還冒著煙。(Getty Images) 從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(美聯社) 拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images) 夏威夷茂宜島西岸的拉海納鎮(Lahaina)一個汽車回收站，經歷野火後的車輛被燒到變色。(美聯社) 拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images) 拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣，大街上有人在走。(Getty Images) 夏威夷 上一則 華郵：美中經濟問題截然相反 中國是全球例外 下一則 他總共花1萬美元租儲物間好心疼 一招終結惡性循環
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