我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

床單反串5樓越獄 250磅華男新州被捕 警發現抓錯人

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲

圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

世界新聞網何卓賢／整理
從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(Getty Images)
從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(Getty Images)

夏威夷茂宜島（Maui）的官員今天表示，當地野火造成的死亡人數上升至36人，有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼，宛如劫後世界，航拍圖顯示出小鎮受損情況。

拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(截取自Air Maui Helicop...
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(截取自Air Maui Helicopter Tours/KITV)
拉海納鎮的臨海街(Front Street)上有一顆標誌性的榕樹，雖然仍屹立不倒...
拉海納鎮的臨海街(Front Street)上有一顆標誌性的榕樹，雖然仍屹立不倒，但也遭到了野火的摧殘，已無綠意。(Getty Images)
茂宜島基黑(Kihei)，野火在9日晚徹夜焚燒。(美聯社)
茂宜島基黑(Kihei)，野火在9日晚徹夜焚燒。(美聯社)
10日，經歷徹夜野火焚燒之後的茂宜島拉海納鎮，建築通通被燒到只斷壁殘垣，還冒著煙...
10日，經歷徹夜野火焚燒之後的茂宜島拉海納鎮，建築通通被燒到只斷壁殘垣，還冒著煙。(Getty Images)
從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(美聯社...
從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(美聯社)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
夏威夷茂宜島西岸的拉海納鎮(Lahaina)一個汽車回收站，經歷野火後的車輛被燒...
夏威夷茂宜島西岸的拉海納鎮(Lahaina)一個汽車回收站，經歷野火後的車輛被燒到變色。(美聯社)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣。(Getty Images)
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣，大街上有人在走。(Getty Image...
拉海納鎮上的建築全部被燒到只剩斷壁殘垣，大街上有人在走。(Getty Images)

夏威夷

上一則

華郵：美中經濟問題截然相反 中國是全球例外

下一則

他總共花1萬美元租儲物間好心疼 一招終結惡性循環

延伸閱讀

茂宜島大火36人死數千人逃 洛杉磯僑界關注

茂宜島大火36人死數千人逃 洛杉磯僑界關注
夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年
增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生
颶風助長山火… 夏威夷茂宜島通訊全斷 恐數月才能復原

颶風助長山火… 夏威夷茂宜島通訊全斷 恐數月才能復原

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15

超人氣

更多 >
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤