圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

從航拍圖可以看到，茂宜島拉海納鎮經歷浩劫後，宛如世界末日，蒙上一層灰色。(Getty Images)

夏威夷 茂宜島（Maui）的官員今天表示，當地野火造成的死亡人數上升至36人，有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼，宛如劫後世界，航拍圖顯示出小鎮受損情況。