我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了

美東1.2億人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了

記者顏伶如／即時報導
正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，民調支持度一直落後前總統川普。美聯社
正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，民調支持度一直落後前總統川普。美聯社

正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，民調支持度一直落後前總統川普。德桑提斯接受7日播出的國家廣播公司(NBC)專訪，被問到是否認為川普在2020年大選落敗時回答道：「他當然選輸了。」

德桑提斯不但明確表示川普敗選，還接著說：「拜登是總統。」

影片來源：YouTube NBC News

德桑提斯4日便在發言中表示，川普指稱2020年大選出現選舉舞弊的說詞，根本「毫無事實根據」(unsubstantiated)。

川普發言人史帝芬．張(Steven Cheung)發表聲明說：「德桑提斯應該不要再當拜登的頭號啦啦隊員。」

從2020年大選以來，德桑提斯被媒體問到是否相信川普聲稱勝選結果遭竊，始終避而不答。2022年期中選舉期間，德桑提斯曾為2020年時積極提倡選舉陰謀論的幾名共和黨候選人助選。

紐約時報7日報導分析，如今川普有多項官司纏身，德桑提斯對川普的批評終於開始加重力道，由此可見包括德桑提斯在內的初選挑戰者，都在想辦法抓緊機會為自己拉抬選情。

報導指出，雖然並沒有其他初選挑戰者針對川普涉嫌推翻選舉結果而遭聯邦重罪起訴直接提出批判，卻紛紛在公開談話中對共和黨支持者說明選舉結果的真相，戳破川普與許多共和黨支持者製造的選舉陰謀論謊言泡沫。

紐約時報分析，德桑提斯直接表明川普2020年大選落敗，等於站在許多共和黨基本盤支持者的對立面。美國有線電視新聞網(CNN)上個月公布民調顯示，約有70%共和黨選民說拜登勝選並不合法。

德桑提斯在國家廣播公司訪問中表示，2020年選舉其實出現許多問題，包括大規模使用通訊投票(mail-in ballots)、臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)為選務主管機關提供私人捐款，拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)筆電內容曝光事件則被社群媒體聯手封殺消息。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 德桑提斯 共和黨

上一則

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

下一則

觀影禮節消失？人潮回歸戲院 脫序行為也增

延伸閱讀

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
潘斯證實「川普要我揚棄2020大選結果」 但無意出席作證指控

潘斯證實「川普要我揚棄2020大選結果」 但無意出席作證指控
川普試圖推翻2020大選案 梅杜斯為何沒有被起訴？

川普試圖推翻2020大選案 梅杜斯為何沒有被起訴？
競選團隊重整也沒用？ 德桑提斯愛阿華州造勢冷清

競選團隊重整也沒用？ 德桑提斯愛阿華州造勢冷清

熱門新聞

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15
拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。（截取自BBC/LasVegasVP.com）

賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異

2023-08-05 15:58
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）

草叢長出「巨大香菇」伸手去摘竟然動了…專家：滿地都是

2023-08-04 16:12
聯邦通訊委員會宣布破獲一個大規模非法自動語音電話詐騙網路。圖為聯邦通訊委員會華府總部。(路透)

FCC破獲史上最大電話詐騙案 3個月撥逾50億次自動語音電話

2023-08-05 20:44

超人氣

更多 >
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看