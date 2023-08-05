我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你買了嗎？ 兆彩15.5億破紀錄 8日開獎

FCC破獲史上最大電話詐騙案 3個月撥逾50億次自動語音電話

你買了嗎？ 兆彩15.5億破紀錄 8日開獎

記者胡玉立／即時報導
8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images)
8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images)

兆彩(Mega Millions)4日晚上開獎，連續第31次無人中頭獎，頭彩獎金因此進一步累積，已達15億5000萬元，創兆彩樂透紀錄，也是美國彩券史上第三高頭獎金額。下次開獎時間為東部時間8日晚上11時。

兆彩獎券頭獎獎金至4日已累積至13.5億元，而當天無人中頭獎，預計8日開獎的頭獎...
兆彩獎券頭獎獎金至4日已累積至13.5億元，而當天無人中頭獎，預計8日開獎的頭獎獎金將達15.5億元。(路透)

兆彩自4月18日迄今無人中得頭獎，獎金愈滾愈驚人，上周末即已突破10億元大關；4日開獎前，頭獎獎金更累積至13億5000萬元，抽出號碼為11-30-45-52-56，金球(Mega Ball)號碼20。

8日將是這輪兆彩第32次開獎，頭彩獎金上看15億5000萬元；若有幸運兒中獎，將打破2018年在南卡羅來納州中獎者創下的兆彩最高頭獎金額15億3799萬元歷史紀錄。中獎者可選擇分3

8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Ge...
8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images)
0期年金支付。若選擇一次性支付，可得到7億5720萬元獎金。

兆彩15億5000萬元頭彩獎金是美國樂透史上第三高獎金，僅次於2022年11月開出的20億4000萬元勁球(Power Ball)頭獎和2016年1月開出的15億8600萬元勁球頭獎。

喬治亞州彩票總裁兼執行長、兆彩集團董事長科爾賓(Gretchen Corbin) 聲明表示：「當兆彩大獎飆升，全國必然瀰漫興奮氣息。不斷增長的頭獎是娛樂泉源，玩家也可贏得更多獎金。而每張彩券銷售生出的重要資金，將支持公益事業。我們感謝每位購買彩券的玩家，並感謝辛勤的零售商，也要提醒每個人買彩券時理性負責。 」

贏得兆彩頭獎的機率為3億257萬5350分之一，獎券每張售價2元，在全美45個州、華府和美屬維爾京群島銷售。

上次4月18日在紐約州雪城(Syracuse)開出的兆彩頭獎金額為2000萬元。今年迄今共開出五次兆彩頭獎，其中包括1月開出的頭獎獎金13億4800萬元，當時是兆彩史上第二高獎金。

4日雖然無人中得頭獎，但路易斯安納州、密蘇里州、內布拉斯加州、紐約州、奧克拉荷馬州、田納西州和德州，都分別有人贏得100萬元。

兆彩獎券頭獎獎金至4日已累積至13.5億元，而當天無人中頭獎，預計8日開獎的頭獎...
兆彩獎券頭獎獎金至4日已累積至13.5億元，而當天無人中頭獎，預計8日開獎的頭獎獎金將達15.5億元。(路透)
8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Ge...
8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images)

三高 紐約州 勁球

上一則

FCC破獲史上最大電話詐騙案 3個月撥逾50億次自動語音電話

延伸閱讀

J&S信心商業駕駛學校20週年慶 為紐約州居民免費商業駕照培訓

J&S信心商業駕駛學校20週年慶 為紐約州居民免費商業駕照培訓
兆彩頭獎飆12.5億 掀購彩熱潮

兆彩頭獎飆12.5億 掀購彩熱潮
兆彩歷來最高金額 12.5億頭獎4日開獎

兆彩歷來最高金額 12.5億頭獎4日開獎
3億分之1機率得主是你嗎？ 兆彩今日開獎 頭獎上看10.5億元

3億分之1機率得主是你嗎？ 兆彩今日開獎 頭獎上看10.5億元

熱門新聞

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）

草叢長出「巨大香菇」伸手去摘竟然動了…專家：滿地都是

2023-08-04 16:12
CNN民調分析稱，川普明年當選的機率非常大。(路透)

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

2023-07-31 00:03
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為2022年1月，紐約市民仍排隊做新冠檢測。(美聯社)

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

2023-07-31 01:26

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁