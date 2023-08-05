你買了嗎？ 兆彩15.5億破紀錄 8日開獎

8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images)

兆彩(Mega Millions)4日晚上開獎，連續第31次無人中頭獎，頭彩獎金因此進一步累積，已達15億5000萬元，創兆彩樂透紀錄，也是美國彩券史上第三高 頭獎金額。下次開獎時間為東部時間8日晚上11時。

兆彩獎券頭獎獎金至4日已累積至13.5億元，而當天無人中頭獎，預計8日開獎的頭獎獎金將達15.5億元。(路透)

兆彩自4月18日迄今無人中得頭獎，獎金愈滾愈驚人，上周末即已突破10億元大關；4日開獎前，頭獎獎金更累積至13億5000萬元，抽出號碼為11-30-45-52-56，金球(Mega Ball)號碼20。

8日將是這輪兆彩第32次開獎，頭彩獎金上看15億5000萬元；若有幸運兒中獎，將打破2018年在南卡羅來納州中獎者創下的兆彩最高頭獎金額15億3799萬元歷史紀錄。中獎者可選擇分3 8日開獎的兆彩獎券頭獎獎金將達15.5億元，預計會在全國掀起一股購買熱潮。(Getty Images) 0期年金支付。若選擇一次性支付，可得到7億5720萬元獎金。

兆彩15億5000萬元頭彩獎金是美國樂透史上第三高獎金，僅次於2022年11月開出的20億4000萬元勁球 (Power Ball)頭獎和2016年1月開出的15億8600萬元勁球頭獎。

喬治亞州彩票總裁兼執行長、兆彩集團董事長科爾賓(Gretchen Corbin) 聲明表示：「當兆彩大獎飆升，全國必然瀰漫興奮氣息。不斷增長的頭獎是娛樂泉源，玩家也可贏得更多獎金。而每張彩券銷售生出的重要資金，將支持公益事業。我們感謝每位購買彩券的玩家，並感謝辛勤的零售商，也要提醒每個人買彩券時理性負責。 」

贏得兆彩頭獎的機率為3億257萬5350分之一，獎券每張售價2元，在全美45個州、華府和美屬維爾京群島銷售。

上次4月18日在紐約州 雪城(Syracuse)開出的兆彩頭獎金額為2000萬元。今年迄今共開出五次兆彩頭獎，其中包括1月開出的頭獎獎金13億4800萬元，當時是兆彩史上第二高獎金。