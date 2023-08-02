我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

編譯潘勛／綜合2日電
經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公大樓。(美聯社)
經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公大樓。(美聯社)

國會山莊警2日接獲911專線報案稱可能有一槍手潛入參院建築物後，下令全體就地尋找隱蔽，並逐層搜索3棟大樓，但一無所獲；國會警察局長曼傑(Tom Manger)表示，這通報案電話「很可能是謊報」。

美聯社報導，曼傑表示，警方沒找到值得憂心的人事物，沒人真聽到槍聲，當然沒有被害人。

經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公...
經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公大樓。(美聯社)

發生這起假報案，時值前總統川普因企圖推翻2020年總統選舉結果而遭起訴，維安考量因此升高。川普預計在3日赴華府聯邦法院過堂，地點離國會山莊僅幾個街區。

曼傑表示，華府層層警力「兩星期以來」一直在籌畫川普可能被起訴一事，「維安方案已制定就緒」，以防川普支持者企圖打斷司法過程。

當地警方2日下午2時30分左右接獲報案，稱「一名重武裝西裔男子身穿護甲」潛入「哈特參院大樓」(Hart Senate Office Building)，該大樓是參院三棟大樓之一，裡頭有參議員與他們的幕僚。

國會警局展開搜索，在三棟龐大的大樓之間逐層尋找。進入羅素參院大樓(Russell Senate Office Building)後，警員清空走廊，高聲要求人們跑出、遠離大樓。外頭遊客看到數十輛警車包圍該區域。大樓內的參院幕僚及記者們接獲電子郵件，指示他們進入上鎖的房間躲藏起來，別發出聲音，關閉一切電子產品。

曼傑表示，約90分鐘後，三棟參院辦公大樓都已搜索完畢，該報案電話顯然在撒謊。

參眾兩院目前都休會之中，辦公大樓比平常日冷清得多。

經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公...
經過全面搜查後，國會警方表示，未在參院大樓發現槍手，圖為政府工作人員走出參院辦公大樓。(美聯社)

參院 川普 華府

上一則

史上最熱 美2.4億人感受熱浪 佛州影響最大

延伸閱讀

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目

川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目
川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

熱門新聞

美國亞利桑納州格蘭戴爾市警方26日宣布，2019年9月從家中失蹤的女孩艾莉西亞已經被找到了，而且還是自己安然無恙地走進警局與報出身分。圖左為失蹤當時照片，圖右為現在照片。（照片翻攝：NBC News）

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

2023-07-27 11:10
院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)26日在國會召開新聞發布會，在發言過程中突然僵住。(截取自C-SPAN現場轉播畫面)

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

2023-07-26 16:44
圖為拜登總統（左起）與第一夫人吉兒、次子杭特拜登在白宮南草坪欣賞煙火。（路透）

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

2023-07-27 17:09
拜登總統28日首度公開談論兒子杭特的私生女。（美聯社）

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

2023-07-28 21:34

試圖過遺世獨立的生活…科州1家3人悲慘下場曝光

2023-07-27 04:26
飼主和威利團隊合作，聯手抓住蒼蠅。(圖擷自tiktok@liannedeguire)

抓不到蒼蠅 他動歪腦筋到貓身上 結果「3拳定勝負」

2023-07-27 15:34

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成