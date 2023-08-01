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台積電美廠缺人才？亞利桑納最大工會：別想引進低薪外勞

編譯季晶晶／即時報導
亞利桑納州工會反擊台積電對當地勞工技術有落差的說法。圖為拜登總統（中）2022年12月22日參加台積電美廠上機典禮檔案照。（路透）
亞利桑納州工會反擊台積電對當地勞工技術有落差的說法。圖為拜登總統（中）2022年12月22日參加台積電美廠上機典禮檔案照。（路透）

亞利桑納州最大工會之一、亞利桑納建築貿易協會（Arizona Building and Construction Trades Council）的會長巴特勒 （Aaron Butler）在「鳳凰城商業雜誌」撰寫專欄，反擊台積電對該州Fab 21廠的美國勞工技能不足、導致投產延後的說法，強調當地勞工40年來為英爾爾建造和裝配晶圓廠，是經驗豐富的勞動力，進而指控台積電不過是利用進度延遲當藉口，想引進可支付較低薪資的外籍勞工。

巴特勒聲稱工會履行了台積電要求的所有工時。他聲稱台積電未能列舉亞利桑納州勞工缺乏的技能，也沒能說明台灣勞工能為美籍勞工提供的具體訓練。亞利桑納建築貿易協會代表逾15,000名建築業勞工。

台積電將位於鳳凰城附的Fab 21廠量產開始日，由2024年初延到2025年，理由是營建工程和機台設備安裝進度延宕。台積電董事長劉德音將此歸咎於亞利桑納州「擁有半導體廠設備安裝所需特殊專業知識的技術人員數量不足」。但巴特勒指出，以前為英特爾建廠，沒發生過類似於台積電的延宕。

巴特勒進一步表示，把問題怪罪在美國勞工身上「很冒犯人，也不正確」，這種情況的替代結論是，台積電想以此為藉口，引進可以支付較少工資的外籍勞工。

勞工 台積電 亞利桑納州

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