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史丹佛校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者

中央社洛杉磯29日綜合外電報導
史丹佛大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）最近因學術誠信問題請辭。（美聯社）
史丹佛大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）最近因學術誠信問題請辭。（美聯社）

華盛頓郵報報導，史丹佛大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）最近因學術誠信問題請辭，原因竟是大一校園記者貝克（Theo Baker）不懈調查將他拉下馬，而他的父母是知名媒體記者。

根據報導，貝克是史丹佛大學（Stanford University）大一新生，多月前才成為校園媒體「史丹福日報」（Stanford Daily）記者，並已醉心於一項巨大的報導挑戰。

貝克當時在尋找加州灣區（Bay Area）一家生物科技公司職員，以檢視泰西耶拉文尼曾監督過的研究，因為泰西耶拉文尼曾任該公司高階主管。

去年秋天，貝克的一名友人告訴他學術網站PubPeer（學界同行審論平台）有一篇貼文指出，泰西耶拉文尼研究團隊的報告有過失行為。

因此去年10月初，貝克請科學專家檢閱泰西耶拉文尼共同擔任作者的論文，這些論文包括專家指稱的被操控圖像。

10月29日，貝克的「史丹福日報」刊登了關於這些指控的其中一篇報導（共十幾篇）。翌日，校方便召集專家小組，對泰西耶拉文尼的研究展開獨立調查。

上週，該專家小組判定，泰西耶拉文尼在多年的科學論文中未能糾正錯誤，並以「異常頻繁」的數據操縱方式監督實驗室。

今年7月19日，泰西耶拉文尼發表辭職聲明宣布，他將在8月31日卸下校長職位，但仍會擔任史丹佛大學教職員。

起初，當貝克說他正調查校長涉及的研究不當行為時，他的父母曾感到擔心且懷疑，因為對方是知名神經科學家，當時擔任校長剛滿6年不久。

他的父親彼得（Peter Baker）回憶說，他當時告訴兒子：「小心點。這個男人是世界知名科學家，而你只是17歲的孩子。」

貝克的雙親都是記者，曾報導戰爭及總統。母親格拉瑟（Susan Glasser）曾任華郵編輯，目前任職於「紐約客」（The New Yorker），父親彼得也曾在華郵服務，目前是「紐約時報」（The New York Times）白宮首席特派員。

格拉瑟談起兒子時表示，他在很小的時候，就已深深了解「新聞周期」（News Cycle）（媒體傳達新訊息的既定時間）的速度。

貝克即將升大二，但還沒決定主修。他指出：「我最後可能選擇人文及STEM（科學、技術、工程及數學領域）的綜合領域。」

華郵 加州 白宮

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