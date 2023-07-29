佛州海牛突然死亡 驗屍指向因跟兄弟「激烈交配」

佛州魚類與野生動物主管部門的官員表示，一隻今年死於水族館的海牛因為跟自己的兄弟發生性行為導致受到了致命傷害。圖為海牛示意圖。(Pexels)

佛州 魚類與野生動物主管部門的官員表示，一隻今年死於水族館的海牛因為跟自己的兄弟發生性行為導致受到了致命傷害。

NBC新聞報導，今年38歲的海牛「休」（Hugh）4月29日突然在佛州薩拉索塔（Sarasota）的莫特海洋實驗室和水族館（Mote Marine Laboratory and Aquarium）去世，有關單位在本周對此事有了進一步的了解，稱牠的傷勢很有可能是跟兄弟「巴菲特 」（Buffett）發生了性行為的結果。

莫特海洋實驗室和水族館堅持，休的管理員從不相信牠處於任何危險，「在休去世的當天，休跟巴菲特從事了無論是管理照護，還是野外的海牛都有觀察與記錄到的自然、但增加的交配行為，這是首度在兩隻海牛之間目睹了這樣激烈的交配行為」。

由佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）轄下海洋哺乳動物病理生物學實驗室（MMPL）所進行的屍體檢驗發現，致命傷是一道結腸「腹壁上的14.5公分長撕裂」。

水族館表示，「休跟巴菲特兩者整天都被觀察到發起與相互尋求彼此的互動，並沒有會觸發需要進行干預的…明顯不適或痛苦跡象」。據報導，飼育員在發行性行為期間並未試圖在生理上分開海牛，擔心此舉將造成更大的傷害。

水族館表示，他們「遵循獸醫的指示選擇了分散注意力，而不是生理上的分離，因為分離在之前曾對兩隻海牛造成不當的焦慮和負面影響，為了努力讓海牛的注意力改變方向，並減少不受歡迎的行為，動物照護人員使用積極強化工具，像是此前曾經成功的高價值獎勵和充實活動」。

加州大學 戴維斯分校獸醫學院助理教授傑爾特瑪（Jenessa Gjeltema）27日受訪時，拒絕事後批評水族館的行動。她指出，雄性海牛之間的性行為，甚至是發生在兄弟之間，實際上根本不罕見，「牠們對誰是自己的伴侶不是太過認真，就只是有這種的性衝動，接著會跟似乎是在該區域的任何對象從事活動，如果那是一隻雌性，那就太棒了」。

傑爾特瑪表示，如果周圍沒有足夠的雌海牛或是只有雄性，牠們也許對可能在附近的任何個體表現這種性行為。作為基本上獨居的動物，海牛不具備強烈的家庭結構意識，導致了休跟巴菲特兄弟之間的相遇。

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