我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣但沒傷了心

新型詐騙 未購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

莫德納、默克皮膚癌疫苗 開始招募後期研究受試者

中央社華盛頓26日綜合外電報導
美國莫德納藥廠今天宣布，已開始招募參與後期研究的患者，以評估該藥廠和默克集團合作研發的mRNA技術客製化疫苗配合藥物治療皮膚癌的效果。（路透）
美國莫德納藥廠今天宣布，已開始招募參與後期研究的患者，以評估該藥廠和默克集團合作研發的mRNA技術客製化疫苗配合藥物治療皮膚癌的效果。（路透）

美國莫德納藥廠今天宣布，已開始招募參與後期研究的患者，以評估該藥廠和默克集團合作研發的mRNA技術客製化疫苗配合藥物治療皮膚癌的效果。

路透社報導，今年4月，一項中期研究結果顯示，與單獨使用默克集團（Merck & Co.）的吉舒達（Keytruda）免疫藥物相較，莫德納（Moderna）與默克的新組合可將黑色素瘤（最致命的一種皮膚癌）復發或死亡的風險降低44%。

這項中期研究共有157名罹患黑色素瘤的受試者參與。他們在接受新的藥物疫苗組合或是單獨使用吉舒達治療之前，皆已透過手術切除腫瘤。

現在，這兩間藥廠將透過一項約有1089名患者參與的更大型試驗，測驗新組合是否能夠有效降低黑色素瘤復發的風險。

莫德納與默克表示，後期試驗的全球招募工作已經展開，將在澳洲招募首批患者，相關研究則將在全球至少25個國家進行。

兩大藥廠的合作是利用mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗技術以藥物讓免疫系統攻擊癌症的多種組合療法之一。這類疫苗旨在訓練免疫系統辨識並攻擊癌細胞中的特定突變。

吉舒達則是所謂的「檢查點抑制劑」（checkpoint inhibitor），旨在抑制一種名為程序性死亡受體-1（PD-1）的蛋白質，這種蛋白質有助癌症躲避免疫系統。

目前，除了莫德納與默克，德國BioNTech SE公司和美國Gritstone Bio也在合作研發利用mRNA技術的癌症疫苗。

疫苗 默克 莫德納

上一則

兩黨參議員要求國務院說明中國駭客如何入侵微軟電郵

延伸閱讀

酸蔡英文確診不想勘災遭罵翻 北市議員楊植斗道歉

酸蔡英文確診不想勘災遭罵翻 北市議員楊植斗道歉
全球首款嬰兒及長者RSV疫苗 獲歐盟藥管局批准

全球首款嬰兒及長者RSV疫苗 獲歐盟藥管局批准
長者疫苗批准後 首款嬰幼兒RSV疫苗也獲核准

長者疫苗批准後 首款嬰幼兒RSV疫苗也獲核准
聯邦法官裁決：俄勒岡最嚴槍管法 未違憲

聯邦法官裁決：俄勒岡最嚴槍管法 未違憲

熱門新聞

法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。美聯社

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

2023-07-22 10:39
小貓Bean因為一個表情在網路爆紅。(擷自bean_posts@TikTok)

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

2023-07-23 10:38
美國知名連鎖速食店漢堡王。(路透)

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

2023-07-20 10:31
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

2023-07-24 11:50
勁球(Powerball)19日開獎，頭獎彩券在加州南部賣出。(美聯社)

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

2023-07-20 01:38
達美航空公司(Delta Air Lines)。美聯社

拉斯維加斯114度 多名乘客等待起飛時在機艙熱昏

2023-07-19 12:29

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光